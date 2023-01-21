Отправлено: - 11:50

111:

Хм.. Думаю надо сперва сказать, где я конкретно это говорил, потом возможно отвечу.. По газу я же озвучил свой ответ, вроде бы все понятно.

111: Дед показывает маленького внучка, которого убили оккупанты в Днепре, где дом для этого маленького создания стал его могилой

Цитата:Цитата:Молодец грамотно отъезжаешь ,найдите,докажите.Зачем искать?У тебя же есть твёрдая позиция.Ты можешь здесь и сейчас сам написать то же самое.Вся твоя ветка про оккупантов россиян,ты Путина с гитлером сравниваешь,но при этом с удовольствием готовишь пищу из ихнего газа.