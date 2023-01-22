Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
К персональным данным не относится - Юрист прокомментировал отказ чиновников Костанайской области назвать свои зарплаты
К персональным данным не относится - Юрист прокомментировал отказ чиновников Костанайской области назвать свои зарплаты
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать