Re: К персональным данным не относится - Юрист прокомментировал...

Отправлено: - 18:38

меня к примеру лично не интересует зарплата акима области темболее журналисты давно могли ее узнать сделав запрос в отдел экономики или кадровый отдел аппарата акима где есть ценовой прайс так сказать всех чиновников области сколько они получают)

мне интересно зачем аким топит себя скрывая место проживания? ну не говори адрес просто ответил бы что трёхкомнатная квартира в таком то микрорайоне и плачу я за нее столько и столько

чем больше он делает из этого тайну тем больше НГ загоняет ему крючок за который так удобно дергать при случае потомучто критиковать нового акима пока что не за что а тут так удобно подвернулась тема резиденции)) точнее это я ее подвернул журналистам)