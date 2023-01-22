Re: Человек сгорел в подъезде многоэтажного жилого дома в...

Отправлено: - 18:29

как мне кажется с этичной стороны вопроса не корректно публиковать труп человека в таком обезображенном состоянии даже не заблюрено причем еще и смакуя с разных ракурсов

думаю родственникам этого человека не очень приятно это видеть