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≡ Человек сгорел в подъезде многоэтажного жилого дома в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46013
Человек сгорел в подъезде многоэтажного жилого дома в Костанае
Отправлено: 22.01.23 - 18:17
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Фотографии с места происшествия прислал "НГ" 21 января читатель, сообщивший, что случилось это в подъезде дома № 11 в 8-го микрорайоне Костаная. Сегодня, 22 января, мы получили комментарий пресс-службы ДЧС Костанайской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22099
Re: Человек сгорел в подъезде многоэтажного жилого дома в...
Отправлено: 22.01.23 - 18:17
#1
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Бичи что ли в этом доме живут, если мусор уже на лестницах выкидывают и поджигают..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13419
Человек сгорел в подъезде многоэтажного жилого дома в Костанае
Отправлено: 22.01.23 - 18:29
#2
Комментарий проходит проверку.
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