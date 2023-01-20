выход в 4 раунд. Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) впервые в карьере вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии . В третьем раунде женского одиночного разряда Елена обыграла американку Даниэль Коллинс (11-я ракетка мира)
Пятое правило волшебника гласит: «Учитывай то, что люди делают, а не только то, что говорят, ибо деяниями выявляется ложь»
Объем вложений России в госбумаги США в ноябре увеличился почти до $2,1 млрд В октябре 2022 года этот показатель составлял $2,034 млрд
ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в ноябре прошлого года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $2,092 млрд. Это следует из опубликованных в среду документов Минфина США.
Взрыв исполинов на пересечении рек, Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём Свой прах в Украину мы будто несём.
Пока движется поезд Натри бальзамом на совесть, Дай выпить мне зелья. Я пью, и я мёртв.
Водрузите флаг на русской земле, Целуйте землю родную в мёртвой петле. Мы медленно движемся сквозь Беларусь, .
А каннибалы готовят славянский мусс. Космонавт с космодрома Байконур Шлёт приветы графине де ла Кур.
Ярко сверкая, как приманка для зверя, Себя я сжигаю, так надо — я верю. Взрыв исполинов на пересечении рек, Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём Свой прах в Украину мы будто несём. Сакральной жертвою стала Смерть вашей девы Теперь живёте на грани Без воды и без хлеба. Посмотри на себя сквозь хрустальный шар - Чернобыль был, Чернобыль пал.
Нарежь церкви мелко кружками как лук, Искусство на продажу уходит с рук. Утопили царя в ароматах Картье, Сделан омлет из яиц Фаберже.
Ярко сверкая, как приманка для зверя, Себя я сжигаю, так надо — я верю.
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