Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 17:41









1993 год. "Привезите мой прах в Украину"



Взрыв исполинов на пересечении рек, Пала "икона" — потеря навек!



Под знаменем, с которым мы идём под дождём Свой прах в Украину мы будто несём.



Пока движется поезд Натри бальзамом на совесть, Дай выпить мне зелья. Я пью, и я мёртв.



Водрузите флаг на русской земле, Целуйте землю родную в мёртвой петле. Мы медленно движемся сквозь Беларусь,

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А каннибалы готовят славянский мусс. Космонавт с космодрома Байконур Шлёт приветы графине де ла Кур.



Ярко сверкая, как приманка для зверя, Себя я сжигаю, так надо — я верю. Взрыв исполинов на пересечении рек, Пала "икона" — потеря навек!



Под знаменем, с которым мы идём под дождём Свой прах в Украину мы будто несём. Сакральной жертвою стала Смерть вашей девы Теперь живёте на грани Без воды и без хлеба. Посмотри на себя сквозь хрустальный шар - Чернобыль был, Чернобыль пал.



Нарежь церкви мелко кружками как лук, Искусство на продажу уходит с рук. Утопили царя в ароматах Картье, Сделан омлет из яиц Фаберже.



Ярко сверкая, как приманка для зверя, Себя я сжигаю, так надо — я верю.