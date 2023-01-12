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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46012
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22095
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 22:53
#525
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Цитата:
Эл-починно:
. А я жил.

Не верю.
Где фото хотя бы твоего счастливого детства?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 22:56
#526
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Цитата:
111:
Не верю.

Твои проблемы - не мои.
Доказывать тут что либо, да ещё лично тебе - не намерен. 8-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22095
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 23:00
#527
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Цитата:
Эл-починно:
Доказывать тут что либо,

Понятно..
Значит для тебя СССР просто Использование его в своих каких то целях..
А вот у меня это было реально..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 23:17
#528
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Цитата:
111:
Значит для тебя СССР просто Использование его в своих каких то целях..

Не, я отруби не воровал. Да и как можно хорошие воспоминания, как то в своих целях использовать? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22095
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 23:46
#529
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Цитата:
Эл-починно:
Не, я отруби не воровал. Да

А кто их воровал в СССР?
Неужели никто?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22095
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 23:48
#530
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Цитата:
Эл-починно:
Твои проблемы - не мои. Доказывать тут что либо, да ещё лично тебе - не намерен.

Вот видишь..
Потому ты и рванул с хваленного СССР, как только открыли занавес, в Хваленную Германию и не жалеешь как вижу об этом..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22095
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 23:55
#531
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Тут никто не любил СССР, и не нужно подминать понятия..
Да, я любил детство больше чем тут кто находящийся, но это не имеет абсолютно никакого отношения к террористическому режиму под названием СССР..
А иначе, вы бы каждый выклали бы свое фото на фоне флага или герба СССР, с оружием в руках..
Но вы играете на детстве, на прошлом и теперь как то стараетесь цепляться за него, потому что сами же профукали ту страну и пытаетесь как бы этим снять с себя ответственность за это, за то, что не захотели защитить, за то , что плюнули на него..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7175
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 19.01.23 - 00:47
#532
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Цитата:
111:
профукали ту страну

---Так а чего ты , молодой и красивый не отстоял её??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 19.01.23 - 00:51
#533
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Цитата:
111:
Потому ты и рванул с хваленного СССР,

Не, я уже из Казахстана рванул, как то не понравилась мне эта независимость в далёком уже 1997-ом году.Цитата:
111:
и не жалеешь как вижу об этом..

Да, и не жалею об этом. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1358
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 19.01.23 - 00:53
#534
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Цитата:
111:
Тут никто не любил СССР, и не нужно подминать понятия..

Я любил, и этого уже достаточно, что бы не говорить за всех "никто".
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
366
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 22.01.23 - 14:50
#535
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Почитаешь опусы, так выходит что СССР был где-то в Костанае. В отдельно взятом городе где всё было хорошо и прекрасно. Я вот вырос в деревне. Не было у нас театров и заводов. А было больше пол деревни ссыльных немцев. В основном из Украины. Но были и поволжские. Люди, которых выгнали с родных домов, погрузили в скотские вагоны, и выгрузили зимой на станции Бреды. Откуда они, пешком расползались по ближайшим деревням. Половина так и померзла в дороге. Часть умерла ещё в поезде. Вот им расскажите как вам было весело смотреть кино в 6 кинотеатрах. Я начал работать в поле с 12 лет. И все кого я знал работали от зари и до зари. И только у одного немца-ссыльного была Жигули. Он сутками до потери сознания не слезал с комбайна. В первый класс я пошёл в колготках и сандалиях старшей сестры. Другой одежды и обуви у нас не было для меня. Да вещи крепкие, не выбрасывать же.
Как говорится, писать не мешки ворочать.
Может быть пользователи сети Одноклассники и купятся на эти оды. Но не я. Я там был. Знаю. И людей этих ссыльных живыми видел. Много рассказывали. Наверное дети тех, кто поселился в домах изгнанных и пишут о счастливом и спокойном детстве. Пол страны сидело, пол страны охраняло.
Вот дети вертухаев и скучают по тем временам когда у них всё было. И никогда не спрашивали пару кого ему пришлось убить сегодня...
Короче не впечатлило. Пешы ишо
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3004
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 22.01.23 - 16:02
#536
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