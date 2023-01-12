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Страна, которую мы так любили!
Страна, которую мы так любили!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46012
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 22:53
Цитата:
Не верю.
Где фото хотя бы твоего счастливого детства?
Эл-починно:
. А я жил.
. А я жил.
Не верю.
Где фото хотя бы твоего счастливого детства?
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 22:56
Цитата:
Твои проблемы - не мои.
Доказывать тут что либо, да ещё лично тебе - не намерен.
111:
Не верю.
Не верю.
Твои проблемы - не мои.
Доказывать тут что либо, да ещё лично тебе - не намерен.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 23:00
Цитата:
Понятно..
Значит для тебя СССР просто Использование его в своих каких то целях..
А вот у меня это было реально..
Эл-починно:
Доказывать тут что либо,
Доказывать тут что либо,
Понятно..
Значит для тебя СССР просто Использование его в своих каких то целях..
А вот у меня это было реально..
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 23:17
Цитата:
Не, я отруби не воровал. Да и как можно хорошие воспоминания, как то в своих целях использовать?
111:
Значит для тебя СССР просто Использование его в своих каких то целях..
Значит для тебя СССР просто Использование его в своих каких то целях..
Не, я отруби не воровал. Да и как можно хорошие воспоминания, как то в своих целях использовать?
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 23:46
Цитата:
А кто их воровал в СССР?
Неужели никто?
Эл-починно:
Не, я отруби не воровал. Да
Не, я отруби не воровал. Да
А кто их воровал в СССР?
Неужели никто?
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 23:48
Цитата:
Вот видишь..
Потому ты и рванул с хваленного СССР, как только открыли занавес, в Хваленную Германию и не жалеешь как вижу об этом..
Эл-починно:
Твои проблемы - не мои. Доказывать тут что либо, да ещё лично тебе - не намерен.
Твои проблемы - не мои. Доказывать тут что либо, да ещё лично тебе - не намерен.
Вот видишь..
Потому ты и рванул с хваленного СССР, как только открыли занавес, в Хваленную Германию и не жалеешь как вижу об этом..
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 23:55
Тут никто не любил СССР, и не нужно подминать понятия..
Да, я любил детство больше чем тут кто находящийся, но это не имеет абсолютно никакого отношения к террористическому режиму под названием СССР..
А иначе, вы бы каждый выклали бы свое фото на фоне флага или герба СССР, с оружием в руках..
Но вы играете на детстве, на прошлом и теперь как то стараетесь цепляться за него, потому что сами же профукали ту страну и пытаетесь как бы этим снять с себя ответственность за это, за то, что не захотели защитить, за то , что плюнули на него..
Да, я любил детство больше чем тут кто находящийся, но это не имеет абсолютно никакого отношения к террористическому режиму под названием СССР..
А иначе, вы бы каждый выклали бы свое фото на фоне флага или герба СССР, с оружием в руках..
Но вы играете на детстве, на прошлом и теперь как то стараетесь цепляться за него, потому что сами же профукали ту страну и пытаетесь как бы этим снять с себя ответственность за это, за то, что не захотели защитить, за то , что плюнули на него..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7175
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 19.01.23 - 00:47
Цитата:
---Так а чего ты , молодой и красивый не отстоял её??
111:
профукали ту страну
профукали ту страну
---Так а чего ты , молодой и красивый не отстоял её??
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 19.01.23 - 00:51
Цитата:
Не, я уже из Казахстана рванул, как то не понравилась мне эта независимость в далёком уже 1997-ом году.Цитата:
Да, и не жалею об этом.
111:
Потому ты и рванул с хваленного СССР,
Потому ты и рванул с хваленного СССР,
Не, я уже из Казахстана рванул, как то не понравилась мне эта независимость в далёком уже 1997-ом году.Цитата:
111:
и не жалеешь как вижу об этом..
и не жалеешь как вижу об этом..
Да, и не жалею об этом.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 19.01.23 - 00:53
Цитата:
Я любил, и этого уже достаточно, что бы не говорить за всех "никто".
111:
Тут никто не любил СССР, и не нужно подминать понятия..
Тут никто не любил СССР, и не нужно подминать понятия..
Я любил, и этого уже достаточно, что бы не говорить за всех "никто".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 366
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 22.01.23 - 14:50
Почитаешь опусы, так выходит что СССР был где-то в Костанае. В отдельно взятом городе где всё было хорошо и прекрасно. Я вот вырос в деревне. Не было у нас театров и заводов. А было больше пол деревни ссыльных немцев. В основном из Украины. Но были и поволжские. Люди, которых выгнали с родных домов, погрузили в скотские вагоны, и выгрузили зимой на станции Бреды. Откуда они, пешком расползались по ближайшим деревням. Половина так и померзла в дороге. Часть умерла ещё в поезде. Вот им расскажите как вам было весело смотреть кино в 6 кинотеатрах. Я начал работать в поле с 12 лет. И все кого я знал работали от зари и до зари. И только у одного немца-ссыльного была Жигули. Он сутками до потери сознания не слезал с комбайна. В первый класс я пошёл в колготках и сандалиях старшей сестры. Другой одежды и обуви у нас не было для меня. Да вещи крепкие, не выбрасывать же.
Как говорится, писать не мешки ворочать.
Может быть пользователи сети Одноклассники и купятся на эти оды. Но не я. Я там был. Знаю. И людей этих ссыльных живыми видел. Много рассказывали. Наверное дети тех, кто поселился в домах изгнанных и пишут о счастливом и спокойном детстве. Пол страны сидело, пол страны охраняло.
Вот дети вертухаев и скучают по тем временам когда у них всё было. И никогда не спрашивали пару кого ему пришлось убить сегодня...
Короче не впечатлило. Пешы ишо
Как говорится, писать не мешки ворочать.
Может быть пользователи сети Одноклассники и купятся на эти оды. Но не я. Я там был. Знаю. И людей этих ссыльных живыми видел. Много рассказывали. Наверное дети тех, кто поселился в домах изгнанных и пишут о счастливом и спокойном детстве. Пол страны сидело, пол страны охраняло.
Вот дети вертухаев и скучают по тем временам когда у них всё было. И никогда не спрашивали пару кого ему пришлось убить сегодня...
Короче не впечатлило. Пешы ишо
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3004
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 22.01.23 - 16:02
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