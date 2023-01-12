Re: Страна, которую мы так любили!

Отправлено: - 14:50

Почитаешь опусы, так выходит что СССР был где-то в Костанае. В отдельно взятом городе где всё было хорошо и прекрасно. Я вот вырос в деревне. Не было у нас театров и заводов. А было больше пол деревни ссыльных немцев. В основном из Украины. Но были и поволжские. Люди, которых выгнали с родных домов, погрузили в скотские вагоны, и выгрузили зимой на станции Бреды. Откуда они, пешком расползались по ближайшим деревням. Половина так и померзла в дороге. Часть умерла ещё в поезде. Вот им расскажите как вам было весело смотреть кино в 6 кинотеатрах. Я начал работать в поле с 12 лет. И все кого я знал работали от зари и до зари. И только у одного немца-ссыльного была Жигули. Он сутками до потери сознания не слезал с комбайна. В первый класс я пошёл в колготках и сандалиях старшей сестры. Другой одежды и обуви у нас не было для меня. Да вещи крепкие, не выбрасывать же.

Как говорится, писать не мешки ворочать.

Может быть пользователи сети Одноклассники и купятся на эти оды. Но не я. Я там был. Знаю. И людей этих ссыльных живыми видел. Много рассказывали. Наверное дети тех, кто поселился в домах изгнанных и пишут о счастливом и спокойном детстве. Пол страны сидело, пол страны охраняло.

Вот дети вертухаев и скучают по тем временам когда у них всё было. И никогда не спрашивали пару кого ему пришлось убить сегодня...

Короче не впечатлило. Пешы ишо