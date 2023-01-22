Отправлено: - 11:36

ACROS:

Машкевич был на встрече ??

Цитата:Это очень небольшая дырка, чтоб сюда приезжал сам Машкевич, имею в виду сам карьер.Он лучше по Африке прокатится, там у него не одна дырка говорят или в Актобе, там говорят офис..А руда тут не очень, наврят ли при жизни когда то приедет..