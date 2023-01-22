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≡ К персональным данным не относится - Юрист прокомментировал отказ чиновников Костанайской области назвать свои зарплаты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46012
К персональным данным не относится - Юрист прокомментировал отказ чиновников Костанайской области назвать свои зарплаты
Отправлено: 22.01.23 - 13:47
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Аким области не ответил на вопросы "НГ" о размере своей зарплаты и условиях проживания. Так же отреагировали его заместители и ряд других чиновников. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию юриста ОФ "Адил соз" Сергея УТКИНА.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5808
Re: К персональным данным не относится - Юрист прокомментировал...
Отправлено: 22.01.23 - 13:47
#1
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Какая досада,визави послал всех куда подальше, чтоб не путались под ногами.
Хотя мог бы для приличия указать какой-нибудь адрес на складских и полтора ляма ввиде совместных начислений к зарплате.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18893
К персональным данным не относится - Юрист прокомментировал отказ чиновников Костанайской области назвать свои зарплаты
Отправлено: 22.01.23 - 14:38
#2
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пытается таким образом показать
кто тут хозяин горы.
а выглядит при этом глупо.
замашки старого Казахстана.
такие замашки а Новом Казахстане неприемлимы.

[Исправлено: alex_60, 22.01.2023 - 14:39]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25650
К персональным данным не относится - Юрист прокомментировал отказ чиновников Костанайской области назвать свои зарплаты
Отправлено: 22.01.23 - 14:42
#3
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Цитата:
alex_60:
замашки старого Казахстана.

Согласен!!!... :lol: :oops:
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