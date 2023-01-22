Re: Николай ВОРОНИН: Незаконопослушное государство

Отправлено: - 14:32

Я уже устал повторять, что пенсия повышается на ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ процент инфляции , а не на реальный! Вот цитаты из ответа мне из министерства труда и соц.защиты : "В соответствии с Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841, для поддержания размеров солидарных пенсий на приемлемом уровне их размеры ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на два процента. Размеры базовой пенсионной выплаты индексируются на уровень инфляции. При этом, прогнозный уровень инфляции определяется согласно Прогноза социально-экономического развития (далее – ПСЭР), по разработке которого ответственным государственным органом является Министерство национальной экономики РК. Так, согласно ПСЭР на 2022-2026 годы, утвержденного 24 августа 2021 года протоколом № 27, уровень инфляция на 2022 год предусматривается в коридоре 4-6 %. В рамках проекта Закона РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» предусматривается повышение солидарных пенсий на 7%. Размер базовой пенсий повысится на 5 %, в связи с повышением прожиточного минимума." Всё..занавес! Ну и далее из ответа : "Вместе с тем, сообщаем, что вопрос повышения цен на товары и на услуги относится к прямой компетенции Министерства национальной экономики РК, а вопрос касательно определения прогнозного коридора инфляции – к Национальному банку РК. В этой связи, рекомендуем обратиться в вышеуказанные уполномоченные органы." Если коротко по поговорке :"У семи нянек дитя без глаза!" Кому интересно письмо-могу в личку