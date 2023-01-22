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≡ Николай ВОРОНИН: Незаконопослушное государство
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46012
Николай ВОРОНИН: Незаконопослушное государство
Отправлено: 22.01.23 - 10:57
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По казахстанскому законодательству пенсии повышаются ежегодно с опережением инфляции на 2%. Таким образом, власть считает, что инфляция за 2022 год составила 8,5%. Так ли на самом деле? Посмотрим на цифры в официальных сообщениях.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3003
Re: Николай ВОРОНИН: Незаконопослушное государство
Отправлено: 22.01.23 - 10:57
#1
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18893
Re: Николай ВОРОНИН: Незаконопослушное государство
Отправлено: 22.01.23 - 11:05
#2
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///Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года, по данным Бюро национальной статистики, составила 20,3%». Таким образом, государство само нарушает установленные им же законы. Пенсии должны быть повышены не на 10,5% а на 22,3%.///

что тут сказать.
если государство само не выполняет сво законы.
что то значит с этим государством не так.
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
53
Re: Николай ВОРОНИН: Незаконопослушное государство
Отправлено: 22.01.23 - 14:32
#3
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Я уже устал повторять, что пенсия повышается на ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ процент инфляции , а не на реальный! Вот цитаты из ответа мне из министерства труда и соц.защиты : "В соответствии с Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841, для поддержания размеров солидарных пенсий на приемлемом уровне их размеры ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на два процента. Размеры базовой пенсионной выплаты индексируются на уровень инфляции. При этом, прогнозный уровень инфляции определяется согласно Прогноза социально-экономического развития (далее – ПСЭР), по разработке которого ответственным государственным органом является Министерство национальной экономики РК. Так, согласно ПСЭР на 2022-2026 годы, утвержденного 24 августа 2021 года протоколом № 27, уровень инфляция на 2022 год предусматривается в коридоре 4-6 %. В рамках проекта Закона РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» предусматривается повышение солидарных пенсий на 7%. Размер базовой пенсий повысится на 5 %, в связи с повышением прожиточного минимума." Всё..занавес! Ну и далее из ответа : "Вместе с тем, сообщаем, что вопрос повышения цен на товары и на услуги относится к прямой компетенции Министерства национальной экономики РК, а вопрос касательно определения прогнозного коридора инфляции – к Национальному банку РК. В этой связи, рекомендуем обратиться в вышеуказанные уполномоченные органы." Если коротко по поговорке :"У семи нянек дитя без глаза!" Кому интересно письмо-могу в личку
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