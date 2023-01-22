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≡ В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный президента встречал
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46012
В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный президента встречал
Отправлено: 22.01.23 - 11:02
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А видели мы очередную показуху. Не такую пафосную, как при Назарбаеве, но по тому же сценарию. Народ, с которым встречался президент, работники, которые крутились возле ямы, сама работа – все показное.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22092
Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 22.01.23 - 11:02
#1
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Классно же, когда из за какой то дырки, хотя весьма впечатляющей, приезжает сам президент..
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
993
Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 22.01.23 - 11:21
#2
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Не верю, что Президент не знает эту "подставуху".
А значит, сам и участвует... :-x
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3698
Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 22.01.23 - 11:22
#3
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".....куда уехал цирк, в какие города...."
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3698
Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 22.01.23 - 11:24
#4
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Цитата:
111:
приезжает сам президент


А, Машкевич был на встрече ??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22092
В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный президента встречал
Отправлено: 22.01.23 - 11:36
#5
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Цитата:
ACROS:
Машкевич был на встрече ??

Это очень небольшая дырка, чтоб сюда приезжал сам Машкевич, имею в виду сам карьер.
Он лучше по Африке прокатится, там у него не одна дырка говорят или в Актобе, там говорят офис..
А руда тут не очень, наврят ли при жизни когда то приедет..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5808
Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 22.01.23 - 13:58
#6
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В лютый мороз у меня тоже случился форс-мажор, со столба упал провод прямо ко мне в огород, среди ночи отключились все насосы, автоматика и прочая электрика. Пришлось диспетчера уговорил прислать двух гарных хлопцев, те перекинули два провода и не оставили нас до утра. Тут соседи собрались, пришлось поляну накрывать, самогон-сало, жаль гармони не было
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