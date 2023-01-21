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≡ "Я специально приехал": Токаев пообщался с жителями Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46012
"Я специально приехал": Токаев пообщался с жителями Рудного
Отправлено: 21.01.23 - 16:56
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Глава государства во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13417
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 16:56
#1
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президент лично приехал чтобы узнать про прорыв трубы?
в экибастуз не поехал где люди неделю сидели без тепла
в риддер не поехал где также люди без тепла были несколько дней
приехал в рудный где починили все за пару суток?
пиарщиков и политтехнологов президента надо гнать разными вонючими тряпками из АП
это же надо так подставить его
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3698
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 17:14
#2
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Цитата:
abaika95:
узнать про прорыв трубы


Вы имеете ввиду: - ДЫРКУ: - интересно ему тоже сказали: - "....господин президент, мы ДЫРКУ ликвидировали...", в принципе аким же не обязан знать термины.

Цитата:
abaika95:
приехал в рудный


Это просто случайное совпадение, трагическое, но совпадение - такие поездки АП планирует заранее. Хорошо хоть заехал: - подбодрил рудничан как и ауеликольцев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22092
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 17:20
#3
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Как уехал с Рудного, так там бардак какой то года два идет.
Но отопление да, это правда, жарища конкретная..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13417
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 19:04
#4
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Цитата:
ACROS:
Вы имеете ввиду: - ДЫРКУ: - интересно ему тоже сказали: - "....господин президент, мы ДЫРКУ ликвидировали...", в принципе аким же не обязан знать термины.

нам же вроде уже разъяснили что ДЫРКУ это Говоров вставил в текст считая что ничего в этом такого нет)
и да я согласен что в слове дырка нет ничего трагического каждый думает в меру своей распущенности как и фразу "трахнуть по маленькой" в советском фильме воспринималась вполне себе не так как сейчас)
НО
политика дело тонкое и приписывая чиновнику такие слова или фразы это подстава на политическом уровне заведомо зная что народ воспримет такие слова как факт не компетентности человека
Цитата:
ACROS:
Это просто случайное совпадение,

случайности не случайны как говорила одна кунг фу черепаха)
это типичный пиар ход который проходят на 1 курсе политтехнологии
они просто выждали время после катастрофы чтобы не светить токаева в негативном ключе
потому что человек воспринимает картинку всегда на уровне чувств
поехал бы токаев сразу в экибас картинка бы была такая: президент на фоне замёрзших фонтанов воды, потерянных чиновников, злых горожан и холодных домов
не катит
поехали бы позже картинка была бы еще хуже
президент приехал к шапочному разбору
вот взамен поездки на место катастрофы раздули тему в другом месте где проблема была но не такая масштабная и там попиарились
так выстраивается картинка якобы президент переживает и за экибас с риддером но в то же время там не светился
топорно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22092
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 21:21
#5
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Хех..
Только в Рудный приехал, думал все чисто и вылизано



Но нет же..
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
996
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 21:28
#6
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Хоть убейте, не могу представить например Кунаева, приехавшего в даже не в Рудный, а любой другой город из-за порыва трубы. Либо цель скрывается, либо... Зачем тогда акимов и министров держать, зарплату платить?
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1140
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 21:45
#7
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Цитата:
Дантист:
Зачем тогда акимов и министров держать, зарплату платить?

Это вот, в учебниках по менеджменту указано, когда менеджмент плохо выстроен, приходится самому работать
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
186
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 22.01.23 - 02:33
#8
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22092
"Я специально приехал": Токаев пообщался с жителями Рудного
Отправлено: 22.01.23 - 12:43
#9
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А это где, у нас что ли?





[Исправлено: 111, 22.01.2023 - 12:44]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
993
"Я специально приехал": Токаев пообщался с жителями Рудного
Отправлено: 22.01.23 - 13:05
#10
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Цитата:
Дантист:
не могу представить например Кунаева, приехавшего в даже не в Рудный, а любой другой город из-за порыва трубы

да чё уж там, Путин приезжал на "порыв трубы"?
чё за цирк?
111 поясни
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25650
"Я специально приехал": Токаев пообщался с жителями Рудного
Отправлено: 22.01.23 - 13:21
#11
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Цитата:
111:
Только в Рудный приехал,

Красивое фото... :lol: ;-)
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