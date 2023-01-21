"Я специально приехал": Токаев пообщался с жителями Рудного
Отправлено: 21.01.23 - 16:56
Глава государства во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию. Читать новость
президент лично приехал чтобы узнать про прорыв трубы? в экибастуз не поехал где люди неделю сидели без тепла в риддер не поехал где также люди без тепла были несколько дней приехал в рудный где починили все за пару суток? пиарщиков и политтехнологов президента надо гнать разными вонючими тряпками из АП это же надо так подставить его
ACROS: Вы имеете ввиду: - ДЫРКУ: - интересно ему тоже сказали: - "....господин президент, мы ДЫРКУ ликвидировали...", в принципе аким же не обязан знать термины.
нам же вроде уже разъяснили что ДЫРКУ это Говоров вставил в текст считая что ничего в этом такого нет) и да я согласен что в слове дырка нет ничего трагического каждый думает в меру своей распущенности как и фразу "трахнуть по маленькой" в советском фильме воспринималась вполне себе не так как сейчас) НО политика дело тонкое и приписывая чиновнику такие слова или фразы это подстава на политическом уровне заведомо зная что народ воспримет такие слова как факт не компетентности человека Цитата:
ACROS: Это просто случайное совпадение,
случайности не случайны как говорила одна кунг фу черепаха) это типичный пиар ход который проходят на 1 курсе политтехнологии они просто выждали время после катастрофы чтобы не светить токаева в негативном ключе потому что человек воспринимает картинку всегда на уровне чувств поехал бы токаев сразу в экибас картинка бы была такая: президент на фоне замёрзших фонтанов воды, потерянных чиновников, злых горожан и холодных домов не катит поехали бы позже картинка была бы еще хуже президент приехал к шапочному разбору вот взамен поездки на место катастрофы раздули тему в другом месте где проблема была но не такая масштабная и там попиарились так выстраивается картинка якобы президент переживает и за экибас с риддером но в то же время там не светился топорно
Хоть убейте, не могу представить например Кунаева, приехавшего в даже не в Рудный, а любой другой город из-за порыва трубы. Либо цель скрывается, либо... Зачем тогда акимов и министров держать, зарплату платить?
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