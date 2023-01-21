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≡ «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46011
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 14:37
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Когда решится проблема и что можно сделать уже сейчас, обсудили на заседании Комитета по вопросам строительства Региональной палаты предпринимателей Костанайской области. Монополист предлагает подождать до окончания отопительного сезона.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1140
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 22:25
#30
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Цитата:
Дантист:
ТрансГазАймак превратилось в государство в государстве.

И не только оно одно
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9145
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 22:53
#31
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Цитата:
111:
Естественно. Я же его не за просто так беру.

Ключевое слово"Российский газ" ,газ из кремля,газ Путина который с твоих слов преступник убивающий детей.
Отказавшись от российского газа,Ты не на словах ,а на деле будешь солидарен с народом Украины,однако ты этого не делаешь.
Своя рубашка ближе к телу? ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22091
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 22.01.23 - 10:58
#32
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Цитата:
Добринцофф:
преступник убивающий детей.

Хм..
Думаю надо сперва сказать, где я конкретно это говорил, потом возможно отвечу..
По газу я же озвучил свой ответ, вроде бы все понятно.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9145
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 22.01.23 - 11:50
#33
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Цитата:
111:
Хм.. Думаю надо сперва сказать, где я конкретно это говорил, потом возможно отвечу.. По газу я же озвучил свой ответ, вроде бы все понятно.

Цитата:
111: Дед показывает маленького внучка, которого убили оккупанты в Днепре, где дом для этого маленького создания стал его могилой

Молодец грамотно отъезжаешь ,найдите,докажите.
Зачем искать?У тебя же есть твёрдая позиция.Ты можешь здесь и сейчас сам написать то же самое.Вся твоя ветка про оккупантов россиян,ты Путина с гитлером сравниваешь,но при этом с удовольствием готовишь пищу из ихнего газа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22091
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 22.01.23 - 11:56
#34
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Цитата:
Добринцофф:
Вся твоя ветка

Хм..
По существу вопроса можно?
Тут про газ, да, газ это политика, тут не поспоришь.
Но все таки где я это сказал, не находишь ли ты это странным, не отвечая на свои же высказывания?
По газу я озвучил свое мнение например, чем оно тебя не устраивает?
По Путину тоже озвучил, для начала найди это высказывание, потом отвечу более подробно.
Просто не знаю о чем ты.
Все смешалось у тебя в кучу, люди, кони, Путин с газом..
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