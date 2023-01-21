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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25648
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.01.23 - 19:11
#10366
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Цитата:
111:
Как то захотелось срочно очистить грехи..

Ну и как, очистили? Или ещё нагрешили?... :lol: ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1358
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.01.23 - 19:14
#10367
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Цитата:
drakon:
Ну и как, очистили? Или ещё нагрешили?...

Это наверное про орехи было? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.01.23 - 19:15
#10368
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Цитата:
drakon:
Ну и как, очистили? Или ещё нагрешили?...

Нагрешили..
Хотя нет..
Между мужем и женой по моему это не грех..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3002
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.01.23 - 19:24
#10369
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Цитата:
111:
Между мужем и женой по моему это не грех..


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3696
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.01.23 - 22:09
#10370
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Цитата:
111:

Подскажите как загружать фото в форум: что для этого нужно нажимать и в какой последовательности( компьютерная грамотность у меня почти на нуле как и у матроса с к/ф "Ленин в Октябре") и можно ли сразу с телефона ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 00:10
#10371
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Цитата:
ACROS:
Подскажите как загружать фото в форум: чт
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 00:11
#10372
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Если с этого сайта, жмем на картинку

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 00:12
#10373
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Видим это

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 00:13
#10374
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Нажимаем на Выберите изображения
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 00:14
#10375
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Появляется это

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 00:17
#10376
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Ой, наши ножки..
Ну это не относится к теме..
Далее выбираем фото из того что снизу, там недавние фото, если вчерашние или как их там, нажимаем на выбрать из галереи, видим это

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 00:18
#10377
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Ну и спокойно нажимаем на фото, которое интересует, так же из гугол фото и тд..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 00:22
#10378
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Только нажимать надо, чтобы загрузилось, иногда со второй и третьей попытки поймешь, куда нужно
И выходит это, если нажал на это

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 00:24
#10379
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После мотаешь вниз и нажимаешь на третью строку снизу, на кубик или что это такое справа, он копирует..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 00:25
#10380
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Ну и скопированное переносишь сюда.
Вроде долго объяснял, но у меня обычно занимает до 40ка секунд..
Ну когда выбираешь фото, до пары минут..
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