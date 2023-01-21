Отправлено: - 22:09

111:



Цитата:Подскажите как загружать фото в форум: что для этого нужно нажимать и в какой последовательности( компьютерная грамотность у меня почти на нуле как и у матроса с к/ф "Ленин в Октябре") и можно ли сразу с телефона ?