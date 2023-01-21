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«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46008
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 14:37
Когда решится проблема и что можно сделать уже сейчас, обсудили на заседании Комитета по вопросам строительства Региональной палаты предпринимателей Костанайской области. Монополист предлагает подождать до окончания отопительного сезона.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18888
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 16:09
смешно наблюдать, когда о серьезных вещах
говорят профаны.
ПАСЕ, совещательный орган.
ее решения всем пофик.
"финансировать" или "спонсироавть" что то по определения она не может.
денег у нее для это нет.
[Исправлено: alex_60, 21.01.2023 - 16:10]
говорят профаны.
ПАСЕ, совещательный орган.
ее решения всем пофик.
"финансировать" или "спонсироавть" что то по определения она не может.
денег у нее для это нет.
[Исправлено: alex_60, 21.01.2023 - 16:10]
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 16:22
Цитата:
Но этого хватило, чтобы наше градостроительное или какое там предприятие, главное у нас в городе по финансам и производительности, объявило санкции этому режиму..
Хотя ССГПО тоже может быть какой то местячковый орган..
Хотя много раньше.
Они еще в апреле объявили о санкциях, так что Пасе опоздало..
Хотя казалось бы, чьим газом комбинат пользуется?
ACROS:
Но это же местечковый орган,
Но это же местечковый орган,
Но этого хватило, чтобы наше градостроительное или какое там предприятие, главное у нас в городе по финансам и производительности, объявило санкции этому режиму..
Хотя ССГПО тоже может быть какой то местячковый орган..
Хотя много раньше.
Они еще в апреле объявили о санкциях, так что Пасе опоздало..
Хотя казалось бы, чьим газом комбинат пользуется?
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 183
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 16:39
Цитата:
Казахстан входит в пятерку крупнейших поставщиков нефти в Европу, сильнее всего от нее зависят страны Южной Европы. В меньшей степень он направляет нефть в Индию и Китай. Около 80% казахстанского нефтяного экспорта нефти идет через «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). Он соединяет казахстанские месторождения с портом в городе Новороссийске, откуда нефть затем отгружается на танкеры для доставки в страны Южной Европы и США. Таким образом, казахстанский экспорт нефти, по сути, «зависим от одной трубы».
....КТО КАЧАЕТ ПО КТК ПРЯМО СЕЙЧАС ТРАБУЮ ОТПРАВИТЬ ЧЕРНЫХ ВОРОНОВ...
111:
Уже давно надо было пересажать всех тех, кто ввел нас в зависимость по газу от России..
Уже давно надо было пересажать всех тех, кто ввел нас в зависимость по газу от России..
Казахстан входит в пятерку крупнейших поставщиков нефти в Европу, сильнее всего от нее зависят страны Южной Европы. В меньшей степень он направляет нефть в Индию и Китай. Около 80% казахстанского нефтяного экспорта нефти идет через «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). Он соединяет казахстанские месторождения с портом в городе Новороссийске, откуда нефть затем отгружается на танкеры для доставки в страны Южной Европы и США. Таким образом, казахстанский экспорт нефти, по сути, «зависим от одной трубы».
....КТО КАЧАЕТ ПО КТК ПРЯМО СЕЙЧАС ТРАБУЮ ОТПРАВИТЬ ЧЕРНЫХ ВОРОНОВ...
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 183
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 16:49
Комментарий удален модератором.
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 17:04
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7174
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 17:28
Комментарий удален модератором.
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 18:31
Комментарий удален модератором.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3696
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 18:44
Цитата:
Для этого прежде надо: - скот развести в большом количестве, хотя бы такое же поголовье как при СССР.
родом из Шанхая2022:
ТОЛЬКО КИЗЯКОМ
ТОЛЬКО КИЗЯКОМ
Для этого прежде надо: - скот развести в большом количестве, хотя бы такое же поголовье как при СССР.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9143
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 19:35
Цитата:
Ты покупаешь российский газ.
Цитата:
Давай уже хоть раз докажи делом,а не бесконечной пустой болтовнёй с в перемешку с фейковыми картинками.
Откажись раз и навсегда от российского газа,выложи фото как тебе его обрезают и документ подтверждающий это.
[Исправлено: Добринцофф, 21.01.2023 - 19:37]
111:
Я его покупаю. Тогда как обязан покупать наш газ, развивая наш Казахстан.
Я его покупаю. Тогда как обязан покупать наш газ, развивая наш Казахстан.
Ты покупаешь российский газ.
Цитата:
Костанайская область остается единственной в стране, пользующейся сейчас исключительно российским газом, а ситуация с ним изменилась.
Давай уже хоть раз докажи делом,а не бесконечной пустой болтовнёй с в перемешку с фейковыми картинками.
Откажись раз и навсегда от российского газа,выложи фото как тебе его обрезают и документ подтверждающий это.
[Исправлено: Добринцофф, 21.01.2023 - 19:37]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3696
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 20:24
Цитата:
Боже мой, какая злорадная радость !!!
Я иногда встречаюсь со своими бывшими партийными коллегами ( некоторые при больших должностях нынешнего режима) и под коньячёк и мясцо часто ведём откровенные разговоры о той и нынешней власти, о ситуации в стране и так далее.
Один из моих коллег, из-за недостатка аргументов, часто мне говорит: - "....всё ты знаешь, везде ты был - тебя даже ПОСЛАТЬ некуда..."
alex_60:
профаны.
профаны.
Боже мой, какая злорадная радость !!!
Я иногда встречаюсь со своими бывшими партийными коллегами ( некоторые при больших должностях нынешнего режима) и под коньячёк и мясцо часто ведём откровенные разговоры о той и нынешней власти, о ситуации в стране и так далее.
Один из моих коллег, из-за недостатка аргументов, часто мне говорит: - "....всё ты знаешь, везде ты был - тебя даже ПОСЛАТЬ некуда..."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5806
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 20:57
Намедни гарный хлопец местных кровей по инету вещал блокировать, то бишь не покупать всего российского, да так и сказал - устроим бойкот северному соседу, не будем покупать ничего у них!
А выясняется что газ то российский, как быть?
А выясняется что газ то российский, как быть?
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 21:27
Цитата:
Естественно.
Я же его не за просто так беру.
Как и ты торгуешь импортными подуктами, но в то же время ненавидишь все западное..
Но алчность то ближе?
Так и Казахстан, пока дает нефть и газ с одной стороны России, пользуется газом их с другой..
А что?
Добринцофф:
Ты покупаешь российский газ.
Ты покупаешь российский газ.
Естественно.
Я же его не за просто так беру.
Как и ты торгуешь импортными подуктами, но в то же время ненавидишь все западное..
Но алчность то ближе?
Так и Казахстан, пока дает нефть и газ с одной стороны России, пользуется газом их с другой..
А что?
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1140
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 21:31
Цитата:
Но сейчас европейские поставки не осуществляются и Россия нам предлагает покупать свой газ, - сказал Нариман.
Это просто чиновник косноязычен не может просто и доходчиво объяснить. Раньше была система взаимозачётов, наш газ с Запада поступал в Россию, а их с ближайших месторождений к нам. Сейчас когда из за санкций такого количества газа России не нужно они прекратили взаимозачёт и предложили покупать его т.к. по большому счёту девать его больше некуда. Видимо придётся покупать, такие вещи, как магистральный газопровод за 2 с лишним тысячи километров за пару дней не протянешь. С океаном мы не связаны СПГ не завезёшь, так что всё равно будем теперь покупать российский газ, вопрос только по какой цене? Что касается риторики, раньше газ хоть и поступал из России, можно было считать казахстанским, потому что отдавали тоже газом на Западе, теперь тот же самый газ будет чисто российским, покупным. Что то почитал я себя, не сильно от этого чиновника отличаюсь.
сайлау курманов:
А выясняется что газ то российский, как быть?
А выясняется что газ то российский, как быть?
Но сейчас европейские поставки не осуществляются и Россия нам предлагает покупать свой газ, - сказал Нариман.
Это просто чиновник косноязычен не может просто и доходчиво объяснить. Раньше была система взаимозачётов, наш газ с Запада поступал в Россию, а их с ближайших месторождений к нам. Сейчас когда из за санкций такого количества газа России не нужно они прекратили взаимозачёт и предложили покупать его т.к. по большому счёту девать его больше некуда. Видимо придётся покупать, такие вещи, как магистральный газопровод за 2 с лишним тысячи километров за пару дней не протянешь. С океаном мы не связаны СПГ не завезёшь, так что всё равно будем теперь покупать российский газ, вопрос только по какой цене? Что касается риторики, раньше газ хоть и поступал из России, можно было считать казахстанским, потому что отдавали тоже газом на Западе, теперь тот же самый газ будет чисто российским, покупным. Что то почитал я себя, не сильно от этого чиновника отличаюсь.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 995
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 21:49
Комментарий удален модератором.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 995
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 21:54
А если по теме, то ТрансГазАймак превратилось в государство в государстве. Своими внутренними приказами и т.п. оно игнорирует потребности населения, интересы государства и Программы президента. Игроков, способных переломить интересы сей компании на благо боль шинства в РК похоже нет.
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