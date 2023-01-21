Отправлено: - 19:04

ACROS:

Вы имеете ввиду: - ДЫРКУ: - интересно ему тоже сказали: - "....господин президент, мы ДЫРКУ ликвидировали...", в принципе аким же не обязан знать термины.

ACROS:

Это просто случайное совпадение,

Цитата:нам же вроде уже разъяснили что ДЫРКУ это Говоров вставил в текст считая что ничего в этом такого нет)и да я согласен что в слове дырка нет ничего трагического каждый думает в меру своей распущенности как и фразу "трахнуть по маленькой" в советском фильме воспринималась вполне себе не так как сейчас)НОполитика дело тонкое и приписывая чиновнику такие слова или фразы это подстава на политическом уровне заведомо зная что народ воспримет такие слова как факт не компетентности человекаЦитата:случайности не случайны как говорила одна кунг фу черепаха)это типичный пиар ход который проходят на 1 курсе политтехнологииони просто выждали время после катастрофы чтобы не светить токаева в негативном ключепотому что человек воспринимает картинку всегда на уровне чувствпоехал бы токаев сразу в экибас картинка бы была такая: президент на фоне замёрзших фонтанов воды, потерянных чиновников, злых горожан и холодных домовне катитпоехали бы позже картинка была бы еще хужепрезидент приехал к шапочному разборувот взамен поездки на место катастрофы раздули тему в другом месте где проблема была но не такая масштабная и там попиарилисьтак выстраивается картинка якобы президент переживает и за экибас с риддером но в то же время там не светилсятопорно