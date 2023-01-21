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"Я специально приехал": Токаев пообщался с жителями Рудного
"Я специально приехал": Токаев пообщался с жителями Рудного
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46008
"Я специально приехал": Токаев пообщался с жителями Рудного
Отправлено: 21.01.23 - 16:56
Глава государства во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.
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Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 16:56
президент лично приехал чтобы узнать про прорыв трубы?
в экибастуз не поехал где люди неделю сидели без тепла
в риддер не поехал где также люди без тепла были несколько дней
приехал в рудный где починили все за пару суток?
пиарщиков и политтехнологов президента надо гнать разными вонючими тряпками из АП
это же надо так подставить его
в экибастуз не поехал где люди неделю сидели без тепла
в риддер не поехал где также люди без тепла были несколько дней
приехал в рудный где починили все за пару суток?
пиарщиков и политтехнологов президента надо гнать разными вонючими тряпками из АП
это же надо так подставить его
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3696
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 17:14
Цитата:
Вы имеете ввиду: - ДЫРКУ: - интересно ему тоже сказали: - "....господин президент, мы ДЫРКУ ликвидировали...", в принципе аким же не обязан знать термины.
Цитата:
Это просто случайное совпадение, трагическое, но совпадение - такие поездки АП планирует заранее. Хорошо хоть заехал: - подбодрил рудничан как и ауеликольцев.
abaika95:
узнать про прорыв трубы
узнать про прорыв трубы
Вы имеете ввиду: - ДЫРКУ: - интересно ему тоже сказали: - "....господин президент, мы ДЫРКУ ликвидировали...", в принципе аким же не обязан знать термины.
Цитата:
abaika95:
приехал в рудный
приехал в рудный
Это просто случайное совпадение, трагическое, но совпадение - такие поездки АП планирует заранее. Хорошо хоть заехал: - подбодрил рудничан как и ауеликольцев.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22059
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 17:20
Как уехал с Рудного, так там бардак какой то года два идет.
Но отопление да, это правда, жарища конкретная..
Но отопление да, это правда, жарища конкретная..
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 19:04
Цитата:
нам же вроде уже разъяснили что ДЫРКУ это Говоров вставил в текст считая что ничего в этом такого нет)
и да я согласен что в слове дырка нет ничего трагического каждый думает в меру своей распущенности как и фразу "трахнуть по маленькой" в советском фильме воспринималась вполне себе не так как сейчас)
НО
политика дело тонкое и приписывая чиновнику такие слова или фразы это подстава на политическом уровне заведомо зная что народ воспримет такие слова как факт не компетентности человека
Цитата:
случайности не случайны как говорила одна кунг фу черепаха)
это типичный пиар ход который проходят на 1 курсе политтехнологии
они просто выждали время после катастрофы чтобы не светить токаева в негативном ключе
потому что человек воспринимает картинку всегда на уровне чувств
поехал бы токаев сразу в экибас картинка бы была такая: президент на фоне замёрзших фонтанов воды, потерянных чиновников, злых горожан и холодных домов
не катит
поехали бы позже картинка была бы еще хуже
президент приехал к шапочному разбору
вот взамен поездки на место катастрофы раздули тему в другом месте где проблема была но не такая масштабная и там попиарились
так выстраивается картинка якобы президент переживает и за экибас с риддером но в то же время там не светился
топорно
ACROS:
Вы имеете ввиду: - ДЫРКУ: - интересно ему тоже сказали: - "....господин президент, мы ДЫРКУ ликвидировали...", в принципе аким же не обязан знать термины.
Вы имеете ввиду: - ДЫРКУ: - интересно ему тоже сказали: - "....господин президент, мы ДЫРКУ ликвидировали...", в принципе аким же не обязан знать термины.
нам же вроде уже разъяснили что ДЫРКУ это Говоров вставил в текст считая что ничего в этом такого нет)
и да я согласен что в слове дырка нет ничего трагического каждый думает в меру своей распущенности как и фразу "трахнуть по маленькой" в советском фильме воспринималась вполне себе не так как сейчас)
НО
политика дело тонкое и приписывая чиновнику такие слова или фразы это подстава на политическом уровне заведомо зная что народ воспримет такие слова как факт не компетентности человека
Цитата:
ACROS:
Это просто случайное совпадение,
Это просто случайное совпадение,
случайности не случайны как говорила одна кунг фу черепаха)
это типичный пиар ход который проходят на 1 курсе политтехнологии
они просто выждали время после катастрофы чтобы не светить токаева в негативном ключе
потому что человек воспринимает картинку всегда на уровне чувств
поехал бы токаев сразу в экибас картинка бы была такая: президент на фоне замёрзших фонтанов воды, потерянных чиновников, злых горожан и холодных домов
не катит
поехали бы позже картинка была бы еще хуже
президент приехал к шапочному разбору
вот взамен поездки на место катастрофы раздули тему в другом месте где проблема была но не такая масштабная и там попиарились
так выстраивается картинка якобы президент переживает и за экибас с риддером но в то же время там не светился
топорно
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22059
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 21:21
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 995
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 21:28
Хоть убейте, не могу представить например Кунаева, приехавшего в даже не в Рудный, а любой другой город из-за порыва трубы. Либо цель скрывается, либо... Зачем тогда акимов и министров держать, зарплату платить?
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1140
Re: "Я специально приехал": Токаев пообщался с...
Отправлено: 21.01.23 - 21:45
Цитата:
Это вот, в учебниках по менеджменту указано, когда менеджмент плохо выстроен, приходится самому работать
Дантист:
Зачем тогда акимов и министров держать, зарплату платить?
Зачем тогда акимов и министров держать, зарплату платить?
Это вот, в учебниках по менеджменту указано, когда менеджмент плохо выстроен, приходится самому работать
-
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