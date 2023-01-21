Отправлено: - 16:39

111:

Уже давно надо было пересажать всех тех, кто ввел нас в зависимость по газу от России..

Цитата:Казахстан входит в пятерку крупнейших поставщиков нефти в Европу, сильнее всего от нее зависят страны Южной Европы. В меньшей степень он направляет нефть в Индию и Китай. Около 80% казахстанского нефтяного экспорта нефти идет через «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). Он соединяет казахстанские месторождения с портом в городе Новороссийске, откуда нефть затем отгружается на танкеры для доставки в страны Южной Европы и США. Таким образом, казахстанский экспорт нефти, по сути, «зависим от одной трубы».....КТО КАЧАЕТ ПО КТК ПРЯМО СЕЙЧАС ТРАБУЮ ОТПРАВИТЬ ЧЕРНЫХ ВОРОНОВ...