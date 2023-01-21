Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46008
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 14:37
Когда решится проблема и что можно сделать уже сейчас, обсудили на заседании Комитета по вопросам строительства Региональной палаты предпринимателей Костанайской области. Монополист предлагает подождать до окончания отопительного сезона.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18886
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 16:09
смешно наблюдать, когда о серьезных вещах
говорят профаны.
ПАСЕ, совещательный орган.
ее решения всем пофик.
"финансировать" или "спонсироавть" что то по определения она не может.
денег у нее для это нет.
[Исправлено: alex_60, 21.01.2023 - 16:10]
говорят профаны.
ПАСЕ, совещательный орган.
ее решения всем пофик.
"финансировать" или "спонсироавть" что то по определения она не может.
денег у нее для это нет.
[Исправлено: alex_60, 21.01.2023 - 16:10]
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 16:22
Цитата:
Но этого хватило, чтобы наше градостроительное или какое там предприятие, главное у нас в городе по финансам и производительности, объявило санкции этому режиму..
Хотя ССГПО тоже может быть какой то местячковый орган..
Хотя много раньше.
Они еще в апреле объявили о санкциях, так что Пасе опоздало..
Хотя казалось бы, чьим газом комбинат пользуется?
ACROS:
Но это же местечковый орган,
Но это же местечковый орган,
Но этого хватило, чтобы наше градостроительное или какое там предприятие, главное у нас в городе по финансам и производительности, объявило санкции этому режиму..
Хотя ССГПО тоже может быть какой то местячковый орган..
Хотя много раньше.
Они еще в апреле объявили о санкциях, так что Пасе опоздало..
Хотя казалось бы, чьим газом комбинат пользуется?
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 183
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 16:39
Цитата:
Казахстан входит в пятерку крупнейших поставщиков нефти в Европу, сильнее всего от нее зависят страны Южной Европы. В меньшей степень он направляет нефть в Индию и Китай. Около 80% казахстанского нефтяного экспорта нефти идет через «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). Он соединяет казахстанские месторождения с портом в городе Новороссийске, откуда нефть затем отгружается на танкеры для доставки в страны Южной Европы и США. Таким образом, казахстанский экспорт нефти, по сути, «зависим от одной трубы».
....КТО КАЧАЕТ ПО КТК ПРЯМО СЕЙЧАС ТРАБУЮ ОТПРАВИТЬ ЧЕРНЫХ ВОРОНОВ...
111:
Уже давно надо было пересажать всех тех, кто ввел нас в зависимость по газу от России..
Уже давно надо было пересажать всех тех, кто ввел нас в зависимость по газу от России..
Казахстан входит в пятерку крупнейших поставщиков нефти в Европу, сильнее всего от нее зависят страны Южной Европы. В меньшей степень он направляет нефть в Индию и Китай. Около 80% казахстанского нефтяного экспорта нефти идет через «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). Он соединяет казахстанские месторождения с портом в городе Новороссийске, откуда нефть затем отгружается на танкеры для доставки в страны Южной Европы и США. Таким образом, казахстанский экспорт нефти, по сути, «зависим от одной трубы».
....КТО КАЧАЕТ ПО КТК ПРЯМО СЕЙЧАС ТРАБУЮ ОТПРАВИТЬ ЧЕРНЫХ ВОРОНОВ...
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 183
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 16:49
Цитата:
.....ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПО ПРИМЕРУ ЕС ЛИВИДИРУЮЩИЕ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК И ПЕРЕШЕДШИЕ НА ЖИДКИЙ АМЕРЕКАНСКИЙ ГАЗ.НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕ ПОСТРОИВ ГАЗОПРОВОД МОЖЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТСЯ ТОЛЬКО КИЗЯКОМ ЕСЛИ ТАКОВ ЕСТЬ В ТАКОМ КОЛЛИЧЕСТВЕ.
111:
Пока весь цивилизованный мир отказывается от жульническо воровского газа, наши чиновники как ни в чем не бывало ведут с ней какие то делишки.
Пока весь цивилизованный мир отказывается от жульническо воровского газа, наши чиновники как ни в чем не бывало ведут с ней какие то делишки.
.....ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПО ПРИМЕРУ ЕС ЛИВИДИРУЮЩИЕ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК И ПЕРЕШЕДШИЕ НА ЖИДКИЙ АМЕРЕКАНСКИЙ ГАЗ.НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕ ПОСТРОИВ ГАЗОПРОВОД МОЖЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТСЯ ТОЛЬКО КИЗЯКОМ ЕСЛИ ТАКОВ ЕСТЬ В ТАКОМ КОЛЛИЧЕСТВЕ.
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 17:04
Цитата:
Очень трудно читать.
Это не нарушение?
родом из Шанхая2022:
ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПО
ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПО
Очень трудно читать.
Это не нарушение?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7174
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 17:28
Цитата:
----А уходить в сторону от темы вам , это не нарушение ??
111:
Это не нарушение?
Это не нарушение?
----А уходить в сторону от темы вам , это не нарушение ??
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 18:31
Цитата:
Хм..
Пожалуйста поподробней, в чем вопрос и конкретное высказывание..
Гога:
уходить в сторону от темы вам ,
уходить в сторону от темы вам ,
Хм..
Пожалуйста поподробней, в чем вопрос и конкретное высказывание..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3694
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 18:44
Цитата:
Для этого прежде надо: - скот развести в большом количестве, хотя бы такое же поголовье как при СССР.
родом из Шанхая2022:
ТОЛЬКО КИЗЯКОМ
ТОЛЬКО КИЗЯКОМ
Для этого прежде надо: - скот развести в большом количестве, хотя бы такое же поголовье как при СССР.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9143
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 19:35
Цитата:
Ты покупаешь российский газ.
Цитата:
Давай уже хоть раз докажи делом,а не бесконечной пустой болтовнёй с в перемешку с фейковыми картинками.
Откажись раз и навсегда от российского газа,выложи фото как тебе его обрезают и документ подтверждающий это.
[Исправлено: Добринцофф, 21.01.2023 - 19:37]
111:
Я его покупаю. Тогда как обязан покупать наш газ, развивая наш Казахстан.
Я его покупаю. Тогда как обязан покупать наш газ, развивая наш Казахстан.
Ты покупаешь российский газ.
Цитата:
Костанайская область остается единственной в стране, пользующейся сейчас исключительно российским газом, а ситуация с ним изменилась.
Давай уже хоть раз докажи делом,а не бесконечной пустой болтовнёй с в перемешку с фейковыми картинками.
Откажись раз и навсегда от российского газа,выложи фото как тебе его обрезают и документ подтверждающий это.
[Исправлено: Добринцофф, 21.01.2023 - 19:37]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать