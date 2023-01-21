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≡ «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46008
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 14:37
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Когда решится проблема и что можно сделать уже сейчас, обсудили на заседании Комитета по вопросам строительства Региональной палаты предпринимателей Костанайской области. Монополист предлагает подождать до окончания отопительного сезона.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18886
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 16:09
#15
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смешно наблюдать, когда о серьезных вещах
говорят профаны.
ПАСЕ, совещательный орган.
ее решения всем пофик.
"финансировать" или "спонсироавть" что то по определения она не может.
денег у нее для это нет.

[Исправлено: alex_60, 21.01.2023 - 16:10]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22053
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 16:22
#16
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Цитата:
ACROS:
Но это же местечковый орган,

Но этого хватило, чтобы наше градостроительное или какое там предприятие, главное у нас в городе по финансам и производительности, объявило санкции этому режиму..
Хотя ССГПО тоже может быть какой то местячковый орган..
Хотя много раньше.
Они еще в апреле объявили о санкциях, так что Пасе опоздало..
Хотя казалось бы, чьим газом комбинат пользуется?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
183
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 16:39
#17
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Цитата:
111:
Уже давно надо было пересажать всех тех, кто ввел нас в зависимость по газу от России..

Казахстан входит в пятерку крупнейших поставщиков нефти в Европу, сильнее всего от нее зависят страны Южной Европы. В меньшей степень он направляет нефть в Индию и Китай. Около 80% казахстанского нефтяного экспорта нефти идет через «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). Он соединяет казахстанские месторождения с портом в городе Новороссийске, откуда нефть затем отгружается на танкеры для доставки в страны Южной Европы и США. Таким образом, казахстанский экспорт нефти, по сути, «зависим от одной трубы».

....КТО КАЧАЕТ ПО КТК ПРЯМО СЕЙЧАС ТРАБУЮ ОТПРАВИТЬ ЧЕРНЫХ ВОРОНОВ...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
183
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 16:49
#18
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Цитата:
111:
Пока весь цивилизованный мир отказывается от жульническо воровского газа, наши чиновники как ни в чем не бывало ведут с ней какие то делишки.


.....ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПО ПРИМЕРУ ЕС ЛИВИДИРУЮЩИЕ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК И ПЕРЕШЕДШИЕ НА ЖИДКИЙ АМЕРЕКАНСКИЙ ГАЗ.НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕ ПОСТРОИВ ГАЗОПРОВОД МОЖЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТСЯ ТОЛЬКО КИЗЯКОМ ЕСЛИ ТАКОВ ЕСТЬ В ТАКОМ КОЛЛИЧЕСТВЕ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22053
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 17:04
#19
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПО

Очень трудно читать.
Это не нарушение?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7174
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 17:28
#20
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Цитата:
111:
Это не нарушение?

----А уходить в сторону от темы вам , это не нарушение ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22053
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 18:31
#21
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Цитата:
Гога:
уходить в сторону от темы вам ,

Хм..
Пожалуйста поподробней, в чем вопрос и конкретное высказывание..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3694
Re: «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают...
Отправлено: 21.01.23 - 18:44
#22
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ТОЛЬКО КИЗЯКОМ


Для этого прежде надо: - скот развести в большом количестве, хотя бы такое же поголовье как при СССР.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9143
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 19:35
#23
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Цитата:
111:
Я его покупаю. Тогда как обязан покупать наш газ, развивая наш Казахстан.

Ты покупаешь российский газ.
Цитата:
Костанайская область остается единственной в стране, пользующейся сейчас исключительно российским газом, а ситуация с ним изменилась.


Давай уже хоть раз докажи делом,а не бесконечной пустой болтовнёй с в перемешку с фейковыми картинками.
Откажись раз и навсегда от российского газа,выложи фото как тебе его обрезают и документ подтверждающий это.

[Исправлено: Добринцофф, 21.01.2023 - 19:37]
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