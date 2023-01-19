Отправлено: - 13:14

сайлау курманов:

У меня есть сомнения по поводу замученных в лагерях граждан

сайлау курманов:

ой дед в прошлом мулла, не однажды совершивший Хадж в Мекку,один из зажиточных и богатых в округе, дал расписку что не будет причинять вреда новым властям и будет всячески им помогать для чего добровольно отдал всё нажитое.

сайлау курманов:

А вот деда моих знакомых сгноили в Сибири на сылке, а их отца отказались призвать даже на фронт. Я теперь только стал понимать почему именно с ними случилось такое.

ACROS:

Как быть тем семьям, у кого предки работали в КАРЛАГ-е, в АЛЖИР-е и других подобных лагерях: - на какую тему именно в этот день , им провести поучительные беседы в своих семьях???

[Исправлено: Домовенок, 21.01.2023 - 13:54]

Цитата:Цитата:Цитата:потому-что может не захотел отдавать все нажитое каким то проходимцам?сейчас страну захватит партия радикалов-исламистовк тебе в магазин придут и скажут отдавай магазин или расстрелты отдашь а потом твои внуки будут вопрошать, и че это дедушка не любил исламскую власть то? ведь правильные вещи говорили про вред алкоголя и нравственные ограничения)Цитата:заметил странный парадокс дети и внуки нквдшных сталинских офицеров потом становятся самыми либеральными либералами