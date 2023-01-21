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≡ «Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46007
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 14:37
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Когда решится проблема и что можно сделать уже сейчас, обсудили на заседании Комитета по вопросам строительства Региональной палаты предпринимателей Костанайской области. Монополист предлагает подождать до окончания отопительного сезона.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18882
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 16:09
#15
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смешно наблюдать, когда о серьезных вещах
говорят профаны.
ПАСЕ, совещательный орган.
ее решения всем пофик.
"финансировать" или "спонсироавть" что то по определения она не может.
денег у нее для это нет.

[Исправлено: alex_60, 21.01.2023 - 16:10]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22044
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 16:22
#16
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Цитата:
ACROS:
Но это же местечковый орган,

Но этого хватило, чтобы наше градостроительное или какое там предприятие, главное у нас в городе по финансам и производительности, объявило санкции этому режиму..
Хотя ССГПО тоже может быть какой то местячковый орган..
Хотя много раньше.
Они еще в апреле объявили о санкциях, так что Пасе опоздало..
Хотя казалось бы, чьим газом комбинат пользуется?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
183
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 16:39
#17
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
183
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
Отправлено: 21.01.23 - 16:49
#18
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