Отправлено: - 16:22

ACROS:

Но это же местечковый орган,

Цитата:Но этого хватило, чтобы наше градостроительное или какое там предприятие, главное у нас в городе по финансам и производительности, объявило санкции этому режиму..Хотя ССГПО тоже может быть какой то местячковый орган..Хотя много раньше.Они еще в апреле объявили о санкциях, так что Пасе опоздало..Хотя казалось бы, чьим газом комбинат пользуется?