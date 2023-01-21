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«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
«Бизнес устал, наступает предел» - Два года не выдают техусловия на подключение газа в Костанайской области
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