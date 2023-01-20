Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 785 мм рт.ст.
  • 51% влажность
  • Ю, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46005
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 20.01.23 - 22:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Я бы не сказал, что случилось что-то необыкновенное, просто есть большой износ теплосетей, - ответил на вопросы журналистов заместитель акима. – Если говорить о вчерашнем порыве на улице Горняков, вы бы видели, в каком состоянии сама труба!
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3676
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 20.01.23 - 22:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://найдена сама дырка,//

Профессионально будет звучат,так: - "..обнаружено место порыва.." или же хотя бы "..обнаружена утечка воды там то..", но это для холодной воды, так по крайней мере ботали на профессиональном сленге теплотехники, в годы моей работы главным инженером совхоза.
ДЫРКУ находят мужчины у противоположного пола.

Цитата://идёт заполнение трассы водой//

Раньше мы говорили: "..закачка.." - понятно же что с водой, не антифризом же - тоже непрофессионально пишет Григории.

[Исправлено: ACROS, 20.01.2023 - 22:34]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1355
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 20.01.23 - 22:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Профессионально будет звучат,так:

Да хоть место утечки, порыва и прочее, но Цитата:
ACROS:
Цитата://найдена сама дырка,//

Это всё, что нужно знать о сегодняшних "специалистах" :lol:
Профайл
Мс18
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
82
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 20.01.23 - 23:08
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срочно переименовать рудный !
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
181
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 20.01.23 - 23:45
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы не сказал, что случилось что-то необыкновенное, просто есть большой износ теплосетей, - ответил на вопросы журналистов заместитель акима.

.....УВАЖАЕМЫЙ МАРИКДЖАН ПРОВИДИ РАССЛЕДОВАНИЕ КТО ТАМ ТАКОЙ ИЗНАШИВАЕТ ВАШИ ТРУБЫ,АЛЬ КРОТЫ ПРОГРЫЗАЮТ ДО ФАЛЬГИ АЛЬ НАПИЛЬНИКАМИ ИСТАЧИВАЮТ....
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22024
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 20.01.23 - 23:50
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда..
Комбинат, владея сетями, как то запорол их и...отдал государству, то есть людям..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7170
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 01:13
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже найдена сама дырка,----как говорил мой трудовик лет еще много назад ---дырка у тебя в голове !
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5803
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 07:02
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно расценить то обстоятельство, когда все объекты социальной инфраструктуры отдаются в частные руки, а те выкачали все ресурсы в том числе и финансово, а теперь массово возвращают обратно,просто вредительство какое-то, не зря при Сталине врагов народа ставили к стенке
Профайл Посетить вебсайт
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1533
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 10:52
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Профессионально будет звучат,так

Во-первых, слово "дырка" использовано в прямой живой речи заместителя акима, который не обязан изъясняться инженерными терминами. В тексте журналиста было бы "место порыва", а в прямой речи замена вполне допустима. То же самое - про заполнение/закачку.
Во-вторых, у слова "дырка" несколько значений. И какое из них первым приходит на ум, зависит только от читающего. Я проверял вчера эту информацию и мне это в голову не пришло - наверно, недостаточно продвинут в лексике.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3676
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 11:31
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
заместителя акима, который не обязан изъясняться инженерными


Конечно: - не обязан, они вообще НИКОМУ и НИЧЕГО не обязаны, кроме тех КТО их поставил на эту должность (или выражаясь их языком; - на это место).
Считал, считаю и буду считать: - чиновники всех уровней ДОЛЖНЫ, от маленького акимчика села до премьер-министра, быть профессионалами своего дела.
А, изьясняться по простому-бытовому типа "..ДЫРКА.." - госчиновники должны при обращении к народу:- на публичных отчётах и при составлении ежегодных послании к народу, с тем что бы после замысловато-мудрого послания, тысячи "разьснителей" не бороздили просторы Казахстана с не менее мудрыми разьснениями.

Я ещё удивляюсь: - что он, этот зам.акима по соц.вопросам, не зачитал свой так называемый комментарии, по заранее напечатанному тексту и глядя не в камеру, а в текст и вдоль камеры как сейчас принято у телевизионщиков.

Цитата:
Тимур Гафуров:
какое из них первым приходит на ум, зависит только от читающего


Спасибо!! Всегда считал себя мужчиной.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1533
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 13:09
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Считал, считаю и буду считать: - чиновники всех уровней ДОЛЖНЫ, от маленького акимчика села до премьер-министра, быть профессионалами своего дела. А, изьясняться по простому-бытовому типа "..ДЫРКА.." -

Уточнил у автора статьи - этого слова в речи чиновника не было. Просто словосочетание "место порыва" он употребил в коротком отрезке трижды. Поэтому автор и заменил один раз на слово "дырка". За что и получил выговор. Не за слово, а за самодеятельность.
Принцип цитирования у нас простой - исправляем неграмотную речь, типа "ихний", но не заменяем слова. В данном случае корреспондент перестарался.
Приношу извинения Азамату Искакову и читателям, которых мы ввели в заблуждение.
Но по поводу многозначности слова "дырка" остаюсь при своем мнении.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3676
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 13:18
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
многозначности слова "дырка"


Всё равно я польщён: - когда рядом красивые дамы мы, мужчины стараемся быть лучше чем являемся такими на самом деле - такова природа.
По поводу "косяков" у ваших работников - кстати, этим страдают многие ваши корреспонденты, особенно пишущие на сельхоз и агро темы в силу своей некомпетентности,: им наверное, тоже надо ввести своеобразную "скамью штрафников".
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13414
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 21.01.23 - 13:35
#12
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22024
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 21.01.23 - 13:42
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
КТО ТАМ ТАКОЙ ИЗНАШИВАЕТ ВАШИ ТРУБЫ,АЛЬ

Уже давно это ведь проведено, в том, что когда и кто и зачем продал комбинат и еще теплосети в нагрузку и куда это все шло и сколько получали и куда уходило..
Но пока в силу того, что может мировая медицина делать с живыми мертвецами и какие чудеса сотворять, думаю лет 50 об этом никто ничего говорить не станет.
Ну и комбината к тому времени уже не будет, как по видимому и этих теплосетей..
Как того ишака..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: abaika95, soldat pv, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS