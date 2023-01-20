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"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46005
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 20.01.23 - 22:22
- Я бы не сказал, что случилось что-то необыкновенное, просто есть большой износ теплосетей, - ответил на вопросы журналистов заместитель акима. – Если говорить о вчерашнем порыве на улице Горняков, вы бы видели, в каком состоянии сама труба!
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"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 20.01.23 - 22:22
Цитата://найдена сама дырка,//
Профессионально будет звучат,так: - "..обнаружено место порыва.." или же хотя бы "..обнаружена утечка воды там то..", но это для холодной воды, так по крайней мере ботали на профессиональном сленге теплотехники, в годы моей работы главным инженером совхоза.
ДЫРКУ находят мужчины у противоположного пола.
Цитата://идёт заполнение трассы водой//
Раньше мы говорили: "..закачка.." - понятно же что с водой, не антифризом же - тоже непрофессионально пишет Григории.
[Исправлено: ACROS, 20.01.2023 - 22:34]
Профессионально будет звучат,так: - "..обнаружено место порыва.." или же хотя бы "..обнаружена утечка воды там то..", но это для холодной воды, так по крайней мере ботали на профессиональном сленге теплотехники, в годы моей работы главным инженером совхоза.
ДЫРКУ находят мужчины у противоположного пола.
Цитата://идёт заполнение трассы водой//
Раньше мы говорили: "..закачка.." - понятно же что с водой, не антифризом же - тоже непрофессионально пишет Григории.
[Исправлено: ACROS, 20.01.2023 - 22:34]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1355
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 20.01.23 - 22:33
Цитата:
Да хоть место утечки, порыва и прочее, но Цитата:
Это всё, что нужно знать о сегодняшних "специалистах"
ACROS:
Профессионально будет звучат,так:
Профессионально будет звучат,так:
Да хоть место утечки, порыва и прочее, но Цитата:
ACROS:
Цитата://найдена сама дырка,//
Цитата://найдена сама дырка,//
Это всё, что нужно знать о сегодняшних "специалистах"
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 82
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 20.01.23 - 23:08
Срочно переименовать рудный !
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 181
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 20.01.23 - 23:45
Я бы не сказал, что случилось что-то необыкновенное, просто есть большой износ теплосетей, - ответил на вопросы журналистов заместитель акима.
.....УВАЖАЕМЫЙ МАРИКДЖАН ПРОВИДИ РАССЛЕДОВАНИЕ КТО ТАМ ТАКОЙ ИЗНАШИВАЕТ ВАШИ ТРУБЫ,АЛЬ КРОТЫ ПРОГРЫЗАЮТ ДО ФАЛЬГИ АЛЬ НАПИЛЬНИКАМИ ИСТАЧИВАЮТ....
.....УВАЖАЕМЫЙ МАРИКДЖАН ПРОВИДИ РАССЛЕДОВАНИЕ КТО ТАМ ТАКОЙ ИЗНАШИВАЕТ ВАШИ ТРУБЫ,АЛЬ КРОТЫ ПРОГРЫЗАЮТ ДО ФАЛЬГИ АЛЬ НАПИЛЬНИКАМИ ИСТАЧИВАЮТ....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22024
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 20.01.23 - 23:50
Мда..
Комбинат, владея сетями, как то запорол их и...отдал государству, то есть людям..
Комбинат, владея сетями, как то запорол их и...отдал государству, то есть людям..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7170
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 01:13
Уже найдена сама дырка,----как говорил мой трудовик лет еще много назад ---дырка у тебя в голове !
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5803
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 07:02
Как можно расценить то обстоятельство, когда все объекты социальной инфраструктуры отдаются в частные руки, а те выкачали все ресурсы в том числе и финансово, а теперь массово возвращают обратно,просто вредительство какое-то, не зря при Сталине врагов народа ставили к стенке
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1533
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 10:52
Цитата:
Во-первых, слово "дырка" использовано в прямой живой речи заместителя акима, который не обязан изъясняться инженерными терминами. В тексте журналиста было бы "место порыва", а в прямой речи замена вполне допустима. То же самое - про заполнение/закачку.
Во-вторых, у слова "дырка" несколько значений. И какое из них первым приходит на ум, зависит только от читающего. Я проверял вчера эту информацию и мне это в голову не пришло - наверно, недостаточно продвинут в лексике.
ACROS:
Профессионально будет звучат,так
Профессионально будет звучат,так
Во-первых, слово "дырка" использовано в прямой живой речи заместителя акима, который не обязан изъясняться инженерными терминами. В тексте журналиста было бы "место порыва", а в прямой речи замена вполне допустима. То же самое - про заполнение/закачку.
Во-вторых, у слова "дырка" несколько значений. И какое из них первым приходит на ум, зависит только от читающего. Я проверял вчера эту информацию и мне это в голову не пришло - наверно, недостаточно продвинут в лексике.
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 11:31
Цитата:
Конечно: - не обязан, они вообще НИКОМУ и НИЧЕГО не обязаны, кроме тех КТО их поставил на эту должность (или выражаясь их языком; - на это место).
Считал, считаю и буду считать: - чиновники всех уровней ДОЛЖНЫ, от маленького акимчика села до премьер-министра, быть профессионалами своего дела.
А, изьясняться по простому-бытовому типа "..ДЫРКА.." - госчиновники должны при обращении к народу:- на публичных отчётах и при составлении ежегодных послании к народу, с тем что бы после замысловато-мудрого послания, тысячи "разьснителей" не бороздили просторы Казахстана с не менее мудрыми разьснениями.
Я ещё удивляюсь: - что он, этот зам.акима по соц.вопросам, не зачитал свой так называемый комментарии, по заранее напечатанному тексту и глядя не в камеру, а в текст и вдоль камеры как сейчас принято у телевизионщиков.
Цитата:
Спасибо!! Всегда считал себя мужчиной.
Тимур Гафуров:
заместителя акима, который не обязан изъясняться инженерными
заместителя акима, который не обязан изъясняться инженерными
Конечно: - не обязан, они вообще НИКОМУ и НИЧЕГО не обязаны, кроме тех КТО их поставил на эту должность (или выражаясь их языком; - на это место).
Считал, считаю и буду считать: - чиновники всех уровней ДОЛЖНЫ, от маленького акимчика села до премьер-министра, быть профессионалами своего дела.
А, изьясняться по простому-бытовому типа "..ДЫРКА.." - госчиновники должны при обращении к народу:- на публичных отчётах и при составлении ежегодных послании к народу, с тем что бы после замысловато-мудрого послания, тысячи "разьснителей" не бороздили просторы Казахстана с не менее мудрыми разьснениями.
Я ещё удивляюсь: - что он, этот зам.акима по соц.вопросам, не зачитал свой так называемый комментарии, по заранее напечатанному тексту и глядя не в камеру, а в текст и вдоль камеры как сейчас принято у телевизионщиков.
Цитата:
Тимур Гафуров:
какое из них первым приходит на ум, зависит только от читающего
какое из них первым приходит на ум, зависит только от читающего
Спасибо!! Всегда считал себя мужчиной.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1533
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 13:09
Цитата:
Уточнил у автора статьи - этого слова в речи чиновника не было. Просто словосочетание "место порыва" он употребил в коротком отрезке трижды. Поэтому автор и заменил один раз на слово "дырка". За что и получил выговор. Не за слово, а за самодеятельность.
Принцип цитирования у нас простой - исправляем неграмотную речь, типа "ихний", но не заменяем слова. В данном случае корреспондент перестарался.
Приношу извинения Азамату Искакову и читателям, которых мы ввели в заблуждение.
Но по поводу многозначности слова "дырка" остаюсь при своем мнении.
ACROS:
Считал, считаю и буду считать: - чиновники всех уровней ДОЛЖНЫ, от маленького акимчика села до премьер-министра, быть профессионалами своего дела. А, изьясняться по простому-бытовому типа "..ДЫРКА.." -
Считал, считаю и буду считать: - чиновники всех уровней ДОЛЖНЫ, от маленького акимчика села до премьер-министра, быть профессионалами своего дела. А, изьясняться по простому-бытовому типа "..ДЫРКА.." -
Уточнил у автора статьи - этого слова в речи чиновника не было. Просто словосочетание "место порыва" он употребил в коротком отрезке трижды. Поэтому автор и заменил один раз на слово "дырка". За что и получил выговор. Не за слово, а за самодеятельность.
Принцип цитирования у нас простой - исправляем неграмотную речь, типа "ихний", но не заменяем слова. В данном случае корреспондент перестарался.
Приношу извинения Азамату Искакову и читателям, которых мы ввели в заблуждение.
Но по поводу многозначности слова "дырка" остаюсь при своем мнении.
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 13:18
Цитата:
Всё равно я польщён: - когда рядом красивые дамы мы, мужчины стараемся быть лучше чем являемся такими на самом деле - такова природа.
По поводу "косяков" у ваших работников - кстати, этим страдают многие ваши корреспонденты, особенно пишущие на сельхоз и агро темы в силу своей некомпетентности,: им наверное, тоже надо ввести своеобразную "скамью штрафников".
Тимур Гафуров:
многозначности слова "дырка"
многозначности слова "дырка"
Всё равно я польщён: - когда рядом красивые дамы мы, мужчины стараемся быть лучше чем являемся такими на самом деле - такова природа.
По поводу "косяков" у ваших работников - кстати, этим страдают многие ваши корреспонденты, особенно пишущие на сельхоз и агро темы в силу своей некомпетентности,: им наверное, тоже надо ввести своеобразную "скамью штрафников".
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13414
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 21.01.23 - 13:35
Комментарий проходит проверку.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22024
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 21.01.23 - 13:42
Цитата:
Уже давно это ведь проведено, в том, что когда и кто и зачем продал комбинат и еще теплосети в нагрузку и куда это все шло и сколько получали и куда уходило..
Но пока в силу того, что может мировая медицина делать с живыми мертвецами и какие чудеса сотворять, думаю лет 50 об этом никто ничего говорить не станет.
Ну и комбината к тому времени уже не будет, как по видимому и этих теплосетей..
Как того ишака..
родом из Шанхая2022:
КТО ТАМ ТАКОЙ ИЗНАШИВАЕТ ВАШИ ТРУБЫ,АЛЬ
КТО ТАМ ТАКОЙ ИЗНАШИВАЕТ ВАШИ ТРУБЫ,АЛЬ
Уже давно это ведь проведено, в том, что когда и кто и зачем продал комбинат и еще теплосети в нагрузку и куда это все шло и сколько получали и куда уходило..
Но пока в силу того, что может мировая медицина делать с живыми мертвецами и какие чудеса сотворять, думаю лет 50 об этом никто ничего говорить не станет.
Ну и комбината к тому времени уже не будет, как по видимому и этих теплосетей..
Как того ишака..
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