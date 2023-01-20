Отправлено: - 13:09

ACROS:

Считал, считаю и буду считать: - чиновники всех уровней ДОЛЖНЫ, от маленького акимчика села до премьер-министра, быть профессионалами своего дела. А, изьясняться по простому-бытовому типа "..ДЫРКА.." -

Цитата:Уточнил у автора статьи - этого слова в речи чиновника не было. Просто словосочетание "место порыва" он употребил в коротком отрезке трижды. Поэтому автор и заменил один раз на слово "дырка". За что и получил выговор. Не за слово, а за самодеятельность.Принцип цитирования у нас простой - исправляем неграмотную речь, типа "ихний", но не заменяем слова. В данном случае корреспондент перестарался.Приношу извинения Азамату Искакову и читателям, которых мы ввели в заблуждение.Но по поводу многозначности слова "дырка" остаюсь при своем мнении.