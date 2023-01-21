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≡ Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46005
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 11:42
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Глава государства намерен посетить производственные и социальные объекты. Напомним, в связи с этим в области усиленно готовились к приезду главы государства. Местные СМИ о прибытии президента не уведомили, что стало уже плохой традицией.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3676
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 11:42
#1
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Он поедет в Лисаковку и в Тарановский район: - там вроде усиленно драили и мели улицы.
Рудный хоть привели в порядок после аварии ??

[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 11:46]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5803
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в...
Отправлено: 21.01.23 - 12:17
#2
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Местные СМИ о прибытии президента не уведомили, что стало уже плохой традицией
Я хочу такого президента, чтобы с размаху ударил по столу - вашу мать! Что сделали со страной? Я вам покажу вашу мать, как надо работать.
Чтобы чиновники забегали и не нашли место где спрятаться
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3676
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 12:26
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Что сделали со страной?


По логике: - второй президент должен ударить по столу первого президента. Что толку, что он с размаху будет бить, шатающий и ветхий стол сельского акимчика ??
Рыба гниёт с головы - так вроде??

[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 12:34]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22024
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в...
Отправлено: 21.01.23 - 12:53
#4
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Цитата:
ACROS:
Рудный хоть привели в порядок после аварии ??

Вообще мрак.
Дороги в натуре во льду, нечищенные, и во многих местах на дорогах перекрыто из за порывов..
Что то не припомню такого..
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2931
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в...
Отправлено: 21.01.23 - 13:02
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Что сделали со страной? Я вам покажу вашу мать, как надо работать. Чтобы чин

а я хочу чтобы у нас были избираемы все - и президент, и акимы, и маслихаты с парламентом. Чтобы было гражданское общество и реально работающая система сдержек и противовесов. Тогда не надо будет бить по столу из-за бардака в стране.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13414
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 13:04
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Я хочу такого президента, чтобы с размаху ударил по столу - вашу мать! Что сделали со страной? Я вам покажу вашу мать, как надо работать.

был уже такой но в россии
все по столу бил и грозно смотрел на всех
при нем че то страна не совсем уж богато жила))
потому-что бить по столу и матерится на подчиненных под камеры это дешевый популизм
в америке президенты что-то улыбаются всем и с подчиненными вежливы и живут лучше всех, как так?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3676
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 13:21
#7
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Цитата:
111:
Что то не припомню такого..


Запечетлите на свой крутой Айфон исторические кадры: - начало новой эры - эры Нового Казахстана.
Будет что посмотреть на старости и говорить внукам: - "...я был у истоков Нового Казахстана и видел как резали трубы старого казахстана и меняли на новые трубы нового казахстана, или что то в этом роде..."

[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 13:29]
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
1
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 13:44
#8
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