Отправлено: - 13:02

сайлау курманов:

Что сделали со страной? Я вам покажу вашу мать, как надо работать. Чтобы чин

Цитата:а я хочу чтобы у нас были избираемы все - и президент, и акимы, и маслихаты с парламентом. Чтобы было гражданское общество и реально работающая система сдержек и противовесов. Тогда не надо будет бить по столу из-за бардака в стране.