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Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
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