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Мы не должны были танцевать на костях миллионов вырезанных и заморенных голодом наших граждан, которых замучил до смерти режим СССР..

Цитата:Я бы посоветовал прислушаться к моему совету, и не употреблять красивые слова и обороты речи, значение которых ты не понимаешь)