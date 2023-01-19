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≡ Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46005
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:14
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В Казахстане последний звонок перенесли на 1 июня. Об этом сообщила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова. 31 мая будет учебным днём.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
215
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 10:59
#15
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Цитата:
111:
Мы не должны были танцевать на костях миллионов вырезанных и заморенных голодом наших граждан, которых замучил до смерти режим СССР..

Я бы посоветовал прислушаться к моему совету, и не употреблять красивые слова и обороты речи, значение которых ты не понимаешь)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5803
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 12:02
#16
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У меня есть сомнения по поводу замученных в лагерях граждан. Например с приходом красных, мой дед в прошлом мулла, не однажды совершивший Хадж в Мекку,один из зажиточных и богатых в округе, дал расписку что не будет причинять вреда новым властям и будет всячески им помогать для чего добровольно отдал всё нажитое. Отец мой, после гонений местных комиссаров, уехал на дальний восток, вступил в партию, ушел на войну и вернулся с орденом красной звёзды.
А вот деда моих знакомых сгноили в Сибири на сылке, а их отца отказались призвать даже на фронт. Я теперь только стал понимать почему именно с ними случилось такое.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3676
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 12:08
#17
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Цитата:
111:
Давно уже надо было это сделать.


Спорно это всё. Как говориться: - закон обратной силы не имеет.
Всегда праздник последнего звонка был 31 мая, этому празднику, образно говоря, сто и больше лет.
День памяти - учреждён недавно.
Что первично ??
Это примерно как по аналогии о пресловутой 100-метровом расположении питейного заведения или винного магазинчика от школы или детского учреждения ( Сайлау и Добринцов- знают что это такое) .
Что тут было первично: - винный магазин или постановление о 100 метрах.
Это законодатель поступил не очень дальновидно и мудро когда необдуманно, через ЖОПУ ввёл этот день памяти в день весёлого праздник, но ещё ВДВОЙНЕ не мудро и недальновидно он поступает сейчас: - - перенося праздник последнего звонка в угоду Дня памяти.
Тем самым он, недальновидный законодатель, создаёт ПРЕЦЕДЕНТ для будущих отодвигании и переименовании всего чего угодно в угоду КОМУ то и ЧЕМУ то.
Впрочем, глядя как и сколько раз изменялась Конституция в угоду кому то и ради сиюминутных задач, наверное, надо думать - это уже клиника.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3676
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 12:17
#18
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Цитата://депутат заявил, что 31 мая каждый родитель должен провести поучительную беседу в семье.//


Как быть тем семьям, у кого предки работали в КАРЛАГ-е, в АЛЖИР-е и других подобных лагерях: - на какую тему именно в этот день , им провести поучительные беседы в своих семьях???

[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 12:18]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7170
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 12:41
#19
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Цитата:
ACROS:
Всегда праздник последнего звонка был 31 мая,

---С чего вы это взяли ??***В памяти навсегда отложилась дата — 25 мая. Именно в этот день по всей стране десятиклассники прощались со школой.***
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7170
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 12:44
#20
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Цитата:
ACROS:
этому празднику, образно говоря, сто и больше лет.

=====***Идея проводить торжественные линейки в честь окончания учебного года и звонить на них в символический колокольчик принадлежит заслуженному учителю РСФСР директору школы № 12 Краснодара Фёдору Брюховецкому. Считается, что в 1948 году последний звонок впервые провели в ней,***
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22024
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 12:48
#21
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Тоже вроде думаю, что 25го или 26го был последний звонок, можно было бы на эти даты и перенести, все таки первое, день защиты детей, все бегут с утра в парк и тд, деток ведут туда..
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13414
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 13:14
#22
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