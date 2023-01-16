Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
На ватцап многих рудничан пришло эти два видео: симпатичная барышня настойчиво задаёт вопросы новоиспеченному блогеру, а тот откровенно отвечает. И среди его размышлений - чтобы скорей дядя Вова забрал к себе, и за это он даже готов воевать. Читать новость
Поезжайте в Украину и поищите там нацистов, там уже идёт народная война против оккупации своей страны. Когда планировали СВО, не приняли во внимание один фактор народ. Думали быстренько захватим Украину, армия разбежится. в России народ просто посмотрит на картинку и никого это не коснётся, кроме контрактников и спецслужб, ан вон как вышло. почему то народ Украины сплотился. хотя по планам должны были радостно встречать с цветами российские войска.
Бандера - трагическая личность, раз он хотел полной независимости от советов, делает его героем и патриотом нынешней молодежи, однако его независимость раздражала немецких нацистов. Однако,в схватке Гитлера и Сталина кто такой Бандера? он скрывался в лесах и партизанил, надо было определиться, с кем он. Эта неопределенность и погубила его.
сайлау курманов: Когда уже оставите высокомерное и унизительное отношение ко всему неславянскому,
Как я могу оставить то чего у меня нет? Может вы оставите видеть то чего нет? Цитата:
saba: Поезжайте в Украину и поищите там нацистов, там уже идёт народная война против оккупации своей страны
Цитата:
saba: Я мало зна про Бандеру,
Цитата:
сайлау курманов: Бандера - трагическая личность, раз он хотел полной независимости от советов
Хватает же мерзости, у некоторых утверждать, то чего не знают. Или видеть то чего нет, или не замечать что есть. Тогда поглядите, что творили, эти мрази, которых сейчас обьявляют героями, романтиками, борцами, святыми!
сайлау курманов: Когда уже оставите высокомерное и унизительное отношение ко всему
Цитата:
«На вопросы,заданные на русском языке, даю ответ на казахском».- сказала казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова в своем интервью спортивному журналистку Аслану Каженову.
«Я могу говорить на русском языке на 50 %. Но, говорить не хочу. Хочу говорить на чистом казахском языке. Куча спортсменок дают интервью на русском языке. У нас два казаха могут говорить на русском языке между собой. Это мода или что? Я не знаю. Я стараюсь говорить лишь на казахском языке. На русском не даю интервью. На вопросы, поставленные на русском языке, даю ответы на казахском», — отмечает Абиба Абужакынова.
» В национальном составе нашей сборной есть такие девушки. Они борются не только за медаль. Но, и за родной язык», — пишет журналист.
Цитата:
сайлау курманов: раскопки археологов вокруг селении Отрара, Самарканда показали,больше две тысячи лет назад здесь были города с развитой сетью водоснабжения и канализацией, библиотеки, научные лаборатории
Поезжайте в Украину и поищите там нацистов Достаточно того, что одну из улиц в городе герое Киев назвали именем Бандера Как это подтверждает вашу фантазию?) У меня приятель живёт в Алматы и всю жизнь провел археологических раскопках по всей средней Азии, ему я больше доверяю
Зачем их искать? Они у власти, на виду! Как сказал Сайлау:"Достаточно того, что одну из улиц в городе герое Киев назвали именем Бандера" Не народ же потребовал сносить памятники и увековечивать бандеровцев, называя их именами улицы Не сомневаюсь, что среди простого народа нацистов маловато, но что значит народ, если сила в руках власти?
Цитата:
saba: там уже идёт народная война против оккупации своей страны
Это не значит, что народ за фашистов! Патриоты всегда будут защищать свою страну, не смотря на то, кто у власти. Белоэмигранты во Франции, после нападения Гитлера на СССР, организовали там Сопротивление, стремясь помочь СССР, хотя ненавидели коммунистов. Точно также в самом СССР многие противники Советской власти пошли добровольцами на фронт защищать Родину.
Всегда удивляла слепота якобы разумных людей, которые "не находят" фашистов на Украине
Цитата:
сайлау курманов: Бандера - трагическая личность, раз он хотел полной независимости от советов, делает его героем
Наши личные убеждения не оправдывают нас, если мы в угоду им идём на преступления против человечности. Тысячи уничтоженных жизней разве обеляют тех, кто ненавидел Советы, русских и коммунистов?
Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать