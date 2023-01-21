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Один вину признал, двое - нет. Дело о коррупции при строительстве плотины рассматривает суд в Костанае
Один вину признал, двое - нет. Дело о коррупции при строительстве плотины рассматривает суд в Костанае
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