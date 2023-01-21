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≡ Один вину признал, двое - нет. Дело о коррупции при строительстве плотины рассматривает суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46003
Один вину признал, двое - нет. Дело о коррупции при строительстве плотины рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 21.01.23 - 07:06
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Алин и Амиров не признали свою вину, Дюсембаев признал полностью. Подсудимые попросили судью, чтобы их допросили последними, после всех свидетелей и представителя потерпевшей стороны. Все согласились с таким порядком.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5797
Re: Один вину признал, двое - нет. Дело о коррупции при...
Отправлено: 21.01.23 - 07:06
#1
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Кругом окопались враги народа, куда не сунься, везде растрата, хищения, куда катится страна?
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