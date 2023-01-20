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≡ "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46003
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 20.01.23 - 22:22
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- Я бы не сказал, что случилось что-то необыкновенное, просто есть большой износ теплосетей, - ответил на вопросы журналистов заместитель акима. – Если говорить о вчерашнем порыве на улице Горняков, вы бы видели, в каком состоянии сама труба!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3668
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 20.01.23 - 22:22
#1
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Цитата://найдена сама дырка,//

Профессионально будет звучат,так: - "..обнаружено место порыва.." или же хотя бы "..обнаружена утечка воды там то..", но это для холодной воды, так по крайней мере ботали на профессиональном сленге теплотехники, в годы моей работы главным инженером совхоза.
ДЫРКУ находят мужчины у противоположного пола.

Цитата://идёт заполнение трассы водой//

Раньше мы говорили: "..закачка.." - понятно же что с водой, не антифризом же - тоже непрофессионально пишет Григории.

[Исправлено: ACROS, 20.01.2023 - 22:34]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1355
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 20.01.23 - 22:33
#2
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Цитата:
ACROS:
Профессионально будет звучат,так:

Да хоть место утечки, порыва и прочее, но Цитата:
ACROS:
Цитата://найдена сама дырка,//

Это всё, что нужно знать о сегодняшних "специалистах" :lol:
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Мс18
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
82
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 20.01.23 - 23:08
#3
Комментарий проходит проверку.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
181
"Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 20.01.23 - 23:45
#4
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22020
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 20.01.23 - 23:50
#5
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Мда..
Комбинат, владея сетями, как то запорол их и...отдал государству, то есть людям..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7166
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 01:13
#6
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Уже найдена сама дырка,----как говорил мой трудовик лет еще много назад ---дырка у тебя в голове !
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5797
Re: "Состояние труб - фольга!" - Аварии на теплосетях...
Отправлено: 21.01.23 - 07:02
#7
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Как можно расценить то обстоятельство, когда все объекты социальной инфраструктуры отдаются в частные руки, а те выкачали все ресурсы в том числе и финансово, а теперь массово возвращают обратно,просто вредительство какое-то, не зря при Сталине врагов народа ставили к стенке
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