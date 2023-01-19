Отправлено: - 15:37

alex_60:

вот два сообщения Vit-а. от 14.20 и 14.22,выше . промодерированы были в 14.53.

Цитата:Интервал в 30 минут не означает, что модератор обязан заходить на сайт ровно в 10.00, 10.30, 11.00 и т.д.В данном случае модератор зашел в 14.15 и 14.45.Если есть значительное нарушение интервала - на 30 минут и более - пишите, будем разбираться.