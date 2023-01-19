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≡ Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46002
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:14
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В Казахстане последний звонок перенесли на 1 июня. Об этом сообщила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова. 31 мая будет учебным днём.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22020
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:14
#1
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Давно уже надо было это сделать.
Мы не должны были танцевать на костях миллионов вырезанных и заморенных голодом наших граждан, которых замучил до смерти режим СССР..
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4876
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:15
#2
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когда-нибудь маразм и бред отдельных персон закончится? Народ "кричит" одно, а им - народно-избранным - по...барабану :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18872
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:17
#3
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Цитата:
Алиса:
когда-нибудь маразм и бред отдельных персон


менталитет такой.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11952
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:20
#4
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Цитата:
Алиса:
Я вчера 10 000 отдал. Сказали надо. А если б не дал. То моего любимого сынка заклювали бы Учителя.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11952
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:22
#5
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Цитата:
111:

В СССР не собирали деньги с родителей. Это вы независимые от СССР собираите дань с родителей.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18872
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:53
#6
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вот два сообщения Vit-а.
от 14.20 и 14.22,выше .
промодерированы были в 14.53.
наблюдал лично,на моих глазах.
хотя по соглашению должны были - 14.30.
так что Vit прав в претензиях.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1531
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 15:37
#7
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Цитата:
alex_60:
вот два сообщения Vit-а. от 14.20 и 14.22,выше . промодерированы были в 14.53.

Интервал в 30 минут не означает, что модератор обязан заходить на сайт ровно в 10.00, 10.30, 11.00 и т.д.
В данном случае модератор зашел в 14.15 и 14.45.
Если есть значительное нарушение интервала - на 30 минут и более - пишите, будем разбираться.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13409
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 16:06
#8
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Цитата:
alex_60:
менталитет такой.

да менталитет такой
который не позволяет на костях предков устраивать балаган
еще и 9 мая надо регламентриовать а то за 15 лет с подачи политических клоунов из россии превратили праздник победы в какой то бал маскарад вперемешку с шабашом фриков ноющих что им с портретом деда надо срочно пройти а потом этот портрет в ближайшей мусорке валяется когда благодарные внучки закупившись маринадом и алкоголем несутся на дачу "догуливать" праздник на немецкой машине с наклейкой "можем повторить"
фу

Цитата:
Vit:
В СССР не собирали деньги с родителей. Это вы независимые от СССР собираите дань с родителей.

ну и где ваш ссср теперь?))

[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.01.2023 - 20:20]
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11952
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 19:07
#9
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Цитата:
abaika95:

Ждун вит это звучит круто. Это означает что человек вит ждёт мир, добро!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18872
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 20.01.23 - 08:51
#10
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пишут тут отдельные ,не знаю как их назвать,
про кости предков на которых выпускники школ,
26 лет, с даты выходе приказа о дне,
танцевали отмечая последний звонок.
26 лет выпускники "танцевали на костях предков",
по их разумению.
и раньше, до 1997 года танцевали на последнем звонке.
и никому не было до этого дела.
никто не говорил про "кости предков".
где эти кости и каких предков?
додуматься до такого в здравом уме вряд ли кто сможет.

[Исправлено: alex_60, 20.01.2023 - 08:54]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13409
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 20.01.23 - 09:48
#11
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перенос даты танцулек открытый маркер отношения к историческому событию и стране в которой живешь
согласен что устраивать танцульки в день памяти жертв полит репрессий и голода (не важна национальность жертв) не уместно?
значит ты за Казахстан и его политику негативного отношения к сталинскому тоталитаризму
а если ты баба яга против и нудишь из за танцулек школьников просто, чтобы быть назло дню памяти репрессированных?
значит ты за россию и ее современной политики "реставрации сталинизма"
всё просто в этот раз
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
211
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 00:10
#12
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Цитата:
111:
Мы не должны были танцевать на костях миллионов вырезанных и заморенных голодом наших граждан, которых замучил до смерти режим СССР..

Да уж, избавь всех от лицезрения этого зрелища.
Угомонись!
Сядь, отдохни. Выпей рюмочку чая.)

Цитата:
abaika95:
согласен что устраивать танцульки в день памяти жертв полит репрессий и голода (не важна национальность жертв) не уместно? значит ты за Казахстан и его политику

Согласен!
Но можно же перенести этот день, например, с 31 на 1 января.
Или на 22 марта.
Заодно и танцы прекратите, и выпускников оставите впокое)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1355
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 00:24
#13
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Цитата:
111:
Мы не должны были танцевать на костях миллионов вырезанных и заморенных голодом наших граждан, которых замучил до смерти режим СССР..

А кто танцевал? Причём всё тобой описанное - в прямом смысле! С Последним звонком - связано? Который останется в памяти выпускников. Причём уже независимого Казахстана.
Уже и свою молодёжь, лишают праздника выпускного? Ну посмотрим куда "мир" катится.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22020
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 00:55
#14
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Цитата:
Эл-починно:
Уже и свою молодёжь,

Что ты знаешь о нашей молодежи?
Твоим детям то сколько лет?
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