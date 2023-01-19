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Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46002
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:14
В Казахстане последний звонок перенесли на 1 июня. Об этом сообщила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова. 31 мая будет учебным днём.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22020
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:14
Давно уже надо было это сделать.
Мы не должны были танцевать на костях миллионов вырезанных и заморенных голодом наших граждан, которых замучил до смерти режим СССР..
Мы не должны были танцевать на костях миллионов вырезанных и заморенных голодом наших граждан, которых замучил до смерти режим СССР..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4876
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:15
когда-нибудь маразм и бред отдельных персон закончится? Народ "кричит" одно, а им - народно-избранным - по...барабану
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:17
Цитата:
менталитет такой.
Алиса:
когда-нибудь маразм и бред отдельных персон
когда-нибудь маразм и бред отдельных персон
менталитет такой.
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:20
Цитата:
Алиса:Я вчера 10 000 отдал. Сказали надо. А если б не дал. То моего любимого сынка заклювали бы Учителя.
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:22
Цитата:
В СССР не собирали деньги с родителей. Это вы независимые от СССР собираите дань с родителей.
111:
В СССР не собирали деньги с родителей. Это вы независимые от СССР собираите дань с родителей.
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:53
вот два сообщения Vit-а.
от 14.20 и 14.22,выше .
промодерированы были в 14.53.
наблюдал лично,на моих глазах.
хотя по соглашению должны были - 14.30.
так что Vit прав в претензиях.
от 14.20 и 14.22,выше .
промодерированы были в 14.53.
наблюдал лично,на моих глазах.
хотя по соглашению должны были - 14.30.
так что Vit прав в претензиях.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1531
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 15:37
Цитата:
Интервал в 30 минут не означает, что модератор обязан заходить на сайт ровно в 10.00, 10.30, 11.00 и т.д.
В данном случае модератор зашел в 14.15 и 14.45.
Если есть значительное нарушение интервала - на 30 минут и более - пишите, будем разбираться.
alex_60:
вот два сообщения Vit-а. от 14.20 и 14.22,выше . промодерированы были в 14.53.
вот два сообщения Vit-а. от 14.20 и 14.22,выше . промодерированы были в 14.53.
Интервал в 30 минут не означает, что модератор обязан заходить на сайт ровно в 10.00, 10.30, 11.00 и т.д.
В данном случае модератор зашел в 14.15 и 14.45.
Если есть значительное нарушение интервала - на 30 минут и более - пишите, будем разбираться.
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 16:06
Цитата:
да менталитет такой
который не позволяет на костях предков устраивать балаган
еще и 9 мая надо регламентриовать а то за 15 лет с подачи политических клоунов из россии превратили праздник победы в какой то бал маскарад вперемешку с шабашом фриков ноющих что им с портретом деда надо срочно пройти а потом этот портрет в ближайшей мусорке валяется когда благодарные внучки закупившись маринадом и алкоголем несутся на дачу "догуливать" праздник на немецкой машине с наклейкой "можем повторить"
фу
Цитата:
ну и где ваш ссср теперь?))
[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.01.2023 - 20:20]
alex_60:
менталитет такой.
менталитет такой.
да менталитет такой
который не позволяет на костях предков устраивать балаган
еще и 9 мая надо регламентриовать а то за 15 лет с подачи политических клоунов из россии превратили праздник победы в какой то бал маскарад вперемешку с шабашом фриков ноющих что им с портретом деда надо срочно пройти а потом этот портрет в ближайшей мусорке валяется когда благодарные внучки закупившись маринадом и алкоголем несутся на дачу "догуливать" праздник на немецкой машине с наклейкой "можем повторить"
фу
Цитата:
Vit:
В СССР не собирали деньги с родителей. Это вы независимые от СССР собираите дань с родителей.
В СССР не собирали деньги с родителей. Это вы независимые от СССР собираите дань с родителей.
ну и где ваш ссср теперь?))
[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.01.2023 - 20:20]
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 19:07
Цитата:
Ждун вит это звучит круто. Это означает что человек вит ждёт мир, добро!
abaika95:
Ждун вит это звучит круто. Это означает что человек вит ждёт мир, добро!
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 20.01.23 - 08:51
пишут тут отдельные ,не знаю как их назвать,
про кости предков на которых выпускники школ,
26 лет, с даты выходе приказа о дне,
танцевали отмечая последний звонок.
26 лет выпускники "танцевали на костях предков",
по их разумению.
и раньше, до 1997 года танцевали на последнем звонке.
и никому не было до этого дела.
никто не говорил про "кости предков".
где эти кости и каких предков?
додуматься до такого в здравом уме вряд ли кто сможет.
[Исправлено: alex_60, 20.01.2023 - 08:54]
про кости предков на которых выпускники школ,
26 лет, с даты выходе приказа о дне,
танцевали отмечая последний звонок.
26 лет выпускники "танцевали на костях предков",
по их разумению.
и раньше, до 1997 года танцевали на последнем звонке.
и никому не было до этого дела.
никто не говорил про "кости предков".
где эти кости и каких предков?
додуматься до такого в здравом уме вряд ли кто сможет.
[Исправлено: alex_60, 20.01.2023 - 08:54]
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 20.01.23 - 09:48
перенос даты танцулек открытый маркер отношения к историческому событию и стране в которой живешь
согласен что устраивать танцульки в день памяти жертв полит репрессий и голода (не важна национальность жертв) не уместно?
значит ты за Казахстан и его политику негативного отношения к сталинскому тоталитаризму
а если ты баба яга против и нудишь из за танцулек школьников просто, чтобы быть назло дню памяти репрессированных?
значит ты за россию и ее современной политики "реставрации сталинизма"
всё просто в этот раз
согласен что устраивать танцульки в день памяти жертв полит репрессий и голода (не важна национальность жертв) не уместно?
значит ты за Казахстан и его политику негативного отношения к сталинскому тоталитаризму
а если ты баба яга против и нудишь из за танцулек школьников просто, чтобы быть назло дню памяти репрессированных?
значит ты за россию и ее современной политики "реставрации сталинизма"
всё просто в этот раз
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.22
- Сообщений:
- 211
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 00:10
Цитата:
Да уж, избавь всех от лицезрения этого зрелища.
Угомонись!
Сядь, отдохни. Выпей рюмочку чая.)
Цитата:
Согласен!
Но можно же перенести этот день, например, с 31 на 1 января.
Или на 22 марта.
Заодно и танцы прекратите, и выпускников оставите впокое)
111:
Мы не должны были танцевать на костях миллионов вырезанных и заморенных голодом наших граждан, которых замучил до смерти режим СССР..
Мы не должны были танцевать на костях миллионов вырезанных и заморенных голодом наших граждан, которых замучил до смерти режим СССР..
Да уж, избавь всех от лицезрения этого зрелища.
Угомонись!
Сядь, отдохни. Выпей рюмочку чая.)
Цитата:
abaika95:
согласен что устраивать танцульки в день памяти жертв полит репрессий и голода (не важна национальность жертв) не уместно? значит ты за Казахстан и его политику
согласен что устраивать танцульки в день памяти жертв полит репрессий и голода (не важна национальность жертв) не уместно? значит ты за Казахстан и его политику
Согласен!
Но можно же перенести этот день, например, с 31 на 1 января.
Или на 22 марта.
Заодно и танцы прекратите, и выпускников оставите впокое)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1355
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 00:24
Цитата:
А кто танцевал? Причём всё тобой описанное - в прямом смысле! С Последним звонком - связано? Который останется в памяти выпускников. Причём уже независимого Казахстана.
Уже и свою молодёжь, лишают праздника выпускного? Ну посмотрим куда "мир" катится.
111:
Мы не должны были танцевать на костях миллионов вырезанных и заморенных голодом наших граждан, которых замучил до смерти режим СССР..
Мы не должны были танцевать на костях миллионов вырезанных и заморенных голодом наших граждан, которых замучил до смерти режим СССР..
А кто танцевал? Причём всё тобой описанное - в прямом смысле! С Последним звонком - связано? Который останется в памяти выпускников. Причём уже независимого Казахстана.
Уже и свою молодёжь, лишают праздника выпускного? Ну посмотрим куда "мир" катится.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22020
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 21.01.23 - 00:55
Цитата:
Что ты знаешь о нашей молодежи?
Твоим детям то сколько лет?
Эл-починно:
Уже и свою молодёжь,
Уже и свою молодёжь,
Что ты знаешь о нашей молодежи?
Твоим детям то сколько лет?
-
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