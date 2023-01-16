Отправлено: - 23:07

сайлау курманов: Когда уже оставите высокомерное и унизительное отношение ко всему неславянскому,

saba:

Поезжайте в Украину и поищите там нацистов, там уже идёт народная война против оккупации своей страны

saba:

Я мало зна про Бандеру,

сайлау курманов:

Бандера - трагическая личность, раз он хотел полной независимости от советов

[Исправлено: Филипп Филиппович, 20.01.2023 - 23:09]

Цитата:Как я могу оставить то чего у меня нет?Может вы оставите видеть то чего нет?Цитата:Цитата:Цитата:Хватает же мерзости, у некоторых утверждать, то чего не знают.Или видеть то чего нет, или не замечать что есть.Тогда поглядите, что творили, эти мрази, которых сейчас обьявляют героями, романтиками, борцами, святыми!