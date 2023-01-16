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≡ Очередного диванного аналитика развели на откровения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46002
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
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На ватцап многих рудничан пришло эти два видео: симпатичная барышня настойчиво задаёт вопросы новоиспеченному блогеру, а тот откровенно отвечает. И среди его размышлений - чтобы скорей дядя Вова забрал к себе, и за это он даже готов воевать.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1133
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 20.01.23 - 14:04
#90
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Цитата:
сайлау курманов:
Бандеры, нацисты

Поезжайте в Украину и поищите там нацистов, там уже идёт народная война против оккупации своей страны. Когда планировали СВО, не приняли во внимание один фактор народ. Думали быстренько захватим Украину, армия разбежится. в России народ просто посмотрит на картинку и никого это не коснётся, кроме контрактников и спецслужб, ан вон как вышло. почему то народ Украины сплотился. хотя по планам должны были радостно встречать с цветами российские войска.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1133
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 20.01.23 - 14:09
#91
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Цитата:
сайлау курманов:
я старой закалки коммунист,

Не знаю. почему, но когда меня агитировали вступить кандидатом в члены КПСС, я сопротивлялся руками и ногами. хотя в комсомоле был с большим удовольствием
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1133
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 20.01.23 - 14:21
#92
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Я мало зна про Бандеру, но кроме того. что все знают. знаю ещё что он 3 года отсидел в фашистских концлагерях по моему 1941 года по 1944
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5793
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 20.01.23 - 17:50
#93
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Бандера - трагическая личность, раз он хотел полной независимости от советов, делает его героем и патриотом нынешней молодежи, однако его независимость раздражала немецких нацистов. Однако,в схватке Гитлера и Сталина кто такой Бандера? он скрывался в лесах и партизанил, надо было определиться, с кем он. Эта неопределенность и погубила его.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
205
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 20.01.23 - 23:07
#94
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Цитата:
сайлау курманов: Когда уже оставите высокомерное и унизительное отношение ко всему неславянскому,

Как я могу оставить то чего у меня нет?
Может вы оставите видеть то чего нет?
Цитата:
saba:
Поезжайте в Украину и поищите там нацистов, там уже идёт народная война против оккупации своей страны

Цитата:
saba:
Я мало зна про Бандеру,

Цитата:
сайлау курманов:
Бандера - трагическая личность, раз он хотел полной независимости от советов

Хватает же мерзости, у некоторых утверждать, то чего не знают.
Или видеть то чего нет, или не замечать что есть.
Тогда поглядите, что творили, эти мрази, которых сейчас обьявляют героями, романтиками, борцами, святыми!



[Исправлено: Филипп Филиппович, 20.01.2023 - 23:09]
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