Re: Бюджетная зарплата как личная тайна - Кумар Аксакалов...

Отправлено: - 12:48

Возможно человек стыдится в своей кристально чистой наготе, бывает и такое. Препод в институте им Ленсовета, где когда-то я учился совершенно откровенно гордился что у жены есть любовник, значит- говорил учитель, она не дурна собой и пользуется успехом у других мужчин. Для нас из провинции было совершено дико признание профессора.