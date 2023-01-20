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≡ Бюджетная зарплата как личная тайна - Кумар Аксакалов возглавил рейтинг самых закрытых акимов Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46001
Бюджетная зарплата как личная тайна - Кумар Аксакалов возглавил рейтинг самых закрытых акимов Костанайской области
Отправлено: 20.01.23 - 12:24
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Стандартный срез на открытость "НГ" проводит регулярно. Как правило - после назначения нового акима области, которым в декабре 2022 года стал стал Кумар Аксакалов. На этот раз, как говорится, все пазлы сошлись.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18872
Re: Бюджетная зарплата как личная тайна - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 20.01.23 - 12:24
#1
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наверное есть что скрывать.
раз ответов нет.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25647
Бюджетная зарплата как личная тайна - Кумар Аксакалов возглавил рейтинг самых закрытых акимов Костанайской области
Отправлено: 20.01.23 - 12:33
#2
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Цитата:
alex_60:
наверное есть что скрывать.

А у него, ничнго нет.
Всё, принадлежит женЕ,
в Актобе... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5793
Re: Бюджетная зарплата как личная тайна - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 20.01.23 - 12:48
#3
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Возможно человек стыдится в своей кристально чистой наготе, бывает и такое. Препод в институте им Ленсовета, где когда-то я учился совершенно откровенно гордился что у жены есть любовник, значит- говорил учитель, она не дурна собой и пользуется успехом у других мужчин. Для нас из провинции было совершено дико признание профессора.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3668
Re: Бюджетная зарплата как личная тайна - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 20.01.23 - 23:01
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
нас из провинции было совершено дико


Или втроём занимались любовью или жена хорошо зарабатывала.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
181
Бюджетная зарплата как личная тайна - Кумар Аксакалов возглавил рейтинг самых закрытых акимов Костанайской области
Отправлено: 20.01.23 - 23:47
#5
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