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Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46001
Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:10
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан".
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 232
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:10
Пусть сильнее грянет буря!..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22011
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:22
Молодец..
Теперь можно спокойно работать..
Теперь можно спокойно работать..
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2928
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:29
Реальную оппозицию к выборам допустят или будут очередные выборы без выбора?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 120
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:38
У меня один вопрос?! -А народу от этого ЧТО?!От перемены мест как известно.....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5793
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:48
Очень интересно, карликовые партии также будут надувать щеки и показывать свою важность, что им мешает объединиться в оппозицию и действительно бороться за электорат
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 991
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 18:42
Говорит: "Выражаю надежду...", хотя давно пора кулаком по столу
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3668
Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 20:14
Самые интересные выборы пройдут, я так думаю, в районные и городские маслихаты: - если заметили, там нет партийных списков, только мажоритарка - одномандатные округа, ну и в областной маслихат тоже наверное будет интересно - там только половина по одномандатке. Где партийные списки - там скукота: - всё и вся заранее расписанно.
Ну это и понятно: - нужен ПОЛНЫЙ контроль за Мажлисом, поэтому сделали 70% послушных и ручных по партспискам.
Кто то хотел Ильяса выдвигать: - вот шанс, для выдвижения в гормаслихат.
[Исправлено: ACROS, 19.01.2023 - 20:17]
Ну это и понятно: - нужен ПОЛНЫЙ контроль за Мажлисом, поэтому сделали 70% послушных и ручных по партспискам.
Кто то хотел Ильяса выдвигать: - вот шанс, для выдвижения в гормаслихат.
[Исправлено: ACROS, 19.01.2023 - 20:17]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 654
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 20:25
С районами и городами проще, там надо просто "прокатить" кандидатов, скомпрометировавших себя участием в Нуротане, Акжоле и НПК.
А при агитации по области и в мажилис необходимо убеждать людей, чтобы голосовали за любую партию и за любого кандидата, кроме этих трёх партий и их членов.
Если им не удастся по итогам сформировать общее большинство и удержать власть, то можно будет с надеяться на реальные перемены.
А при агитации по области и в мажилис необходимо убеждать людей, чтобы голосовали за любую партию и за любого кандидата, кроме этих трёх партий и их членов.
Если им не удастся по итогам сформировать общее большинство и удержать власть, то можно будет с надеяться на реальные перемены.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 231
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 20.01.23 - 09:25
Тут бы ещё поменять всех членов избиркома на местах! Председателей комиссии ОБЯЗАТЕЛЬНО! Эти люди за время правления Назарбаева полностью себя дискридетировали! Я им НЕ ВЕРЮ! Они всегда ставили самый высокий процент! Последователи Гоголя!
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13409
Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 20.01.23 - 10:01
Цитата:
надо Ильяса, Ведлер, Фролова, Гиньятова и кого-нибудь от нг выдвинуть в маслихат
чтобы зарубы и драки с очередных сессий потом публиковали по всем каналам и газетам)))
[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.01.2023 - 10:34]
ACROS:
Кто то хотел Ильяса выдвигать: - вот шанс, для выдвижения в гормаслихат.
Кто то хотел Ильяса выдвигать: - вот шанс, для выдвижения в гормаслихат.
надо Ильяса, Ведлер, Фролова, Гиньятова и кого-нибудь от нг выдвинуть в маслихат
чтобы зарубы и драки с очередных сессий потом публиковали по всем каналам и газетам)))
[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.01.2023 - 10:34]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18872
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 20.01.23 - 10:20
имитация деятельности.
выборы,внеочередные выборы,
роспуск, выборы....
тасование колоды.
видимость борьбы с коррупцией.
для страны выхлоп нулевой.
выборы,внеочередные выборы,
роспуск, выборы....
тасование колоды.
видимость борьбы с коррупцией.
для страны выхлоп нулевой.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18872
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 20.01.23 - 19:57
ишь какая партия, года еще не прошло с момента ее возникновения,
а уже рулят страной.
//Партия Amanat всецело поддерживает решение президента о проведении выборов, являющихся логическим продолжением конституционных реформ, проводимых в нашей стране. Это большой шаг к демократизации общества, залог стабильного развития на долгие годы вперед. Каждый гражданин должен осознавать значимость предстоящей политической кампании, поскольку мы все несем ответственность за сохранение и укрепление независимости», - заявил председатель партии.//
а уже рулят страной.
//Партия Amanat всецело поддерживает решение президента о проведении выборов, являющихся логическим продолжением конституционных реформ, проводимых в нашей стране. Это большой шаг к демократизации общества, залог стабильного развития на долгие годы вперед. Каждый гражданин должен осознавать значимость предстоящей политической кампании, поскольку мы все несем ответственность за сохранение и укрепление независимости», - заявил председатель партии.//
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1352
Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 20.01.23 - 20:20
Цитата:
Видимо, товарищи, всем нам нужно перестраиваться. Всем. (с) М.С Горбачёв!
alex_60:
года еще не прошло с момента ее возникновения, а уже рулят страной.
года еще не прошло с момента ее возникновения, а уже рулят страной.
Видимо, товарищи, всем нам нужно перестраиваться. Всем. (с) М.С Горбачёв!
-
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