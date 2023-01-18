Отправлено: - 20:23

Добринцофф:

Хороший лук на сегодня 220-230тнг

Добринцофф:

Кто сказал,что не хотят,лук по осени 70-80 тнг был вагонами и камазами,никому нафик не нужен.

Цитата:Цитата:У нас круглый год одна цена, на все продукты. Как так, сам не знаю?Разница по сортам и качеству, ну и с учётом инфляции.