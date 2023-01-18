В министерстве сельского хозяйства считают, что из-за природных катаклизмов в Пакистане спровоцирован общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке Казахстана. И основные производители лука, теперь активно импортируют казахстанский продукт. Читать новость
Раз частники не хотят нести ношу кормильца, то бишь растить лук, сахарную свеклу, да вообще все сх товары, тогда надо создавать совместные или пригласить китайцев или корейцев, они на радостях прибегут
Тот есть всё остальное, экспортировать, можно, но его нет!?) Зато, какие шЫкарные перпективы открываются в будущем! Можно экспортировать всë! Торговать со всеми странами мира! С каждым месяцем увеличивать объёмы! Например: в этом месяце экспортировано 20 килограмм лука, что в 2(!) раза больше, чем в предыдущем.)))
новость сегодня //Женис Осербай покинул пост вице-министра сельского хозяйства /// как туда попадают. //Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности экономиста в частной компании. 2001-2002 гг. — финансовый аналитик в частной организации. 2004-2006 гг. — главный менеджер Департамента кредитования проектов АО "Банк развития Казахстана". В 2006-2019 гг. занимал руководящие должности в частных компаниях. С сентября 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.// просто грустно. поэтому и с луком проблемы.
сайлау курманов: Раз частники не хотят нести ношу кормильца, то бишь растить лук,
Кто сказал,что не хотят,лук по осени 70-80 тнг был вагонами и камазами,никому нафик не нужен. Цитата:
alex_60: просто грустно. поэтому и с луком проблемы
Дело не в министрах,на них давно уже никто внимания не обращает,каждый думает сам за себя. На югах морозы небывалые и не только в Казахстане,а в Узбекистане,Таджикистане то же,многие овощехранилища просто не приспособлены к такому,часть урожая просто замёрзла,поэтому лучок в это году будет дорогой. Сейчас например в рознице 270-275,одно из известных к\х уже вообще лук не отпускает,с юга толком поступлений нету,а те запасы,что есть на складской тают каждый день.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать