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≡ Берем талкан, добавляем масло и мед...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46000
Берем талкан, добавляем масло и мед...
Отправлено: 19.01.23 - 20:30
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Опыт изготовления полезных сладостей национальной казахской кухни. Перед Новым годом редакцию «НГ» поздравили не традиционным сладким подарком, а особенным. В пакете лежали вкусняшки казахской кухни. Конечно, все готовое, типа конфеток из балкаймака, корреспонденты быстро употребили. Осталась лишь круглая коробочка талкана - измельченных обжаренных зерен. В нашем случае, по-моему, пшеничных. И мне поручили из него сделать что-нибудь.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11952
Re: Берем талкан, добавляем масло и мед...
Отправлено: 19.01.23 - 20:30
#1
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Не че не понял. Что это?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25647
Берем талкан, добавляем масло и мед...
Отправлено: 19.01.23 - 20:58
#2
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Цитата:
Vit:
Что это?

Талкан. Нац.казахская кухня... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3666
Re: Берем талкан, добавляем масло и мед...
Отправлено: 19.01.23 - 21:21
#3
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Цитата:
Vit:
Что это


Талкан, жент, тары - национальные сладости. У нас тут, они как то не очень распространены и не все хозяйки делают, вот на Западе - там да: дома их делают и на рынках и базарах свободно можно купить.
Особенно после сытного бежбармака и куырдака с коньячком - потом с чаем, с молоком и каймаком - самое то.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22007
Re: Берем талкан, добавляем масло и мед...
Отправлено: 19.01.23 - 21:29
#4
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Скорее это что то узбекское..
Не было у нас такого..
Кроме сахара, который хранился под грифом Секретно..
Ни шоколада, ни ананаса, ни тем более чернослива с грецкими орехами, не видел..
Мясо, тесто, чай и сахар..
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11952
Берем талкан, добавляем масло и мед...
Отправлено: 19.01.23 - 21:34
#5
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Цитата:
111:
Вот именно. Я знаю казахские блюда. Чет там не видел чернослив, грецкий орех Это скорей всего не узбекское, а таджикское.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3666
Берем талкан, добавляем масло и мед...
Отправлено: 20.01.23 - 19:58
#6
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Цитата:
Vit:
Чет там не видел чернослив, грецкий орех


Всё правильно: - в талкане, женте, тары - нет этих сухофруктов. Это уже импровизации каждой хозяйки.
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