Отправлено: - 21:21

Vit:

Что это

Цитата:Талкан, жент, тары - национальные сладости. У нас тут, они как то не очень распространены и не все хозяйки делают, вот на Западе - там да: дома их делают и на рынках и базарах свободно можно купить.Особенно после сытного бежбармака и куырдака с коньячком - потом с чаем, с молоком и каймаком - самое то.