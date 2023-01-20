Отправлено: - 14:21

сайлау курманов:

довели изможденное сердце елбасы до вмешательство врачей.

Цитата:Насколько мне известно, ему ещё лет пятнадцать ( как и мне) назад делали АКШ в Германии, и по астанинским слухам, он каждый год летал в Германию на профилактику и на постоперационную реабилитацию.