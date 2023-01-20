Re: Должности акима и замакима Актобе мошенники...

Отправлено: - 12:41

Как-то попутчик в купе-вагоне рассказывал, что разные должности имеют свою цену и даже привел убедительные примеры. Начнем их самых низов, допустим начальники госдоходов и внутренних дел. Есть неприкасаемые магазины ночной торговли и куда ни разу не совались соответствующие работники. Пойдем дальше.

Акимы городов и весей. Освещая коррупционное дело по рудненскому аттракциону, одна из СМИ отметила о пропаже несколько миллиардов тенге по Костанайской области. Причем деньги ушли безвозвратно, ведь о их возвращении никто даже не сказал.

Министры, судьи и депутаты. Их ранги по стоимости говорят, самые большие, видимо эти деньги отобьются с возвратом в несколько, а то и в десятки раз.

Конкретно по цифрам как-то беглый банкир озвучивал.