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Должности акима и замакима Актобе мошенники "продали" за 500 и 250 тыс долларов
Должности акима и замакима Актобе мошенники "продали" за 500 и 250 тыс долларов
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