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≡ Должности акима и замакима Актобе мошенники "продали" за 500 и 250 тыс долларов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46000
Должности акима и замакима Актобе мошенники "продали" за 500 и 250 тыс долларов
Отправлено: 20.01.23 - 12:07
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Аппеляционный суд Астаны оставил без изменения приговор Сарыаркинского районного суда столицы по делу пяти мошенников, которые под видом приближенных к президенту Казахстана продавали акимовские должности. Они сообщили, что президент страны после "январских событий" собирает новую команду из перспективных молодых руководителей.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18872
Re: Должности акима и замакима Актобе мошенники...
Отправлено: 20.01.23 - 12:07
#1
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сколько желающих стать акимами.
и ведь наверняка есть и ставшие ими.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5793
Re: Должности акима и замакима Актобе мошенники...
Отправлено: 20.01.23 - 12:41
#2
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Как-то попутчик в купе-вагоне рассказывал, что разные должности имеют свою цену и даже привел убедительные примеры. Начнем их самых низов, допустим начальники госдоходов и внутренних дел. Есть неприкасаемые магазины ночной торговли и куда ни разу не совались соответствующие работники. Пойдем дальше.
Акимы городов и весей. Освещая коррупционное дело по рудненскому аттракциону, одна из СМИ отметила о пропаже несколько миллиардов тенге по Костанайской области. Причем деньги ушли безвозвратно, ведь о их возвращении никто даже не сказал.
Министры, судьи и депутаты. Их ранги по стоимости говорят, самые большие, видимо эти деньги отобьются с возвратом в несколько, а то и в десятки раз.
Конкретно по цифрам как-то беглый банкир озвучивал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22007
Re: Должности акима и замакима Актобе мошенники...
Отправлено: 20.01.23 - 12:54
#3
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Классно, как развели..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12420
Re: Должности акима и замакима Актобе мошенники...
Отправлено: 20.01.23 - 19:19
#4
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систематическое Воровство веток с городских деревьев чинушами кОстанаских акиматов позволяет предположить, что тут должности намного дешевле обошлись? :lol:
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