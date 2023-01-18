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≡ В Казахстане запретили экспортировать лук
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46000
В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 11:53
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В министерстве сельского хозяйства считают, что из-за природных катаклизмов в Пакистане спровоцирован общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке Казахстана. И основные производители лука, теперь активно импортируют казахстанский продукт.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3666
Re: В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 11:53
#1
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На ОРТ оптовая цена лука - 200 тенге.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22007
В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 12:44
#2
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Бизнес овощей, очень доходно..

Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11952
Re: В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 13:38
#3
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Сахар, мука, мясо, запретить. Пока не научимся производить, в всякие евросоюзы нет смысла заходить)
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11952
Re: В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 13:42
#4
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Казахстан запретил своему " Другу" Муку в РФ вывозить. Тот самый Казахстан который в войну кормил всех. Тот друг тоже решил, ну нафиг такой друг, сахар обломил
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5793
Re: В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 19:32
#5
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Раз частники не хотят нести ношу кормильца, то бишь растить лук, сахарную свеклу, да вообще все сх товары, тогда надо создавать совместные или пригласить китайцев или корейцев, они на радостях прибегут
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
204
Re: В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 21:28
#6
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Цитата:
В Казахстане запретили экспортировать лук

Тот есть всё остальное, экспортировать, можно, но его нет!?)
Зато, какие шЫкарные перпективы открываются в будущем!
Можно экспортировать всë! Торговать со всеми странами мира!
С каждым месяцем увеличивать объёмы!
Например: в этом месяце экспортировано 20 килограмм лука, что в 2(!) раза больше, чем в предыдущем.)))
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
179
Re: В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 23:21
#7
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18872
Re: В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 20.01.23 - 16:20
#8
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новость сегодня
//Женис Осербай покинул пост вице-министра сельского хозяйства ///
как туда попадают.
//Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности экономиста в частной компании.
2001-2002 гг. — финансовый аналитик в частной организации.
2004-2006 гг. — главный менеджер Департамента кредитования проектов АО "Банк развития Казахстана".
В 2006-2019 гг. занимал руководящие должности в частных компаниях.
С сентября 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.//
просто грустно.
поэтому и с луком проблемы.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9140
В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 20.01.23 - 18:07
#9
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Цитата:
ACROS:
На ОРТ оптовая цена лука - 200 тенге.

Хороший лук на сегодня 220-230тнг
Цитата:
сайлау курманов:
Раз частники не хотят нести ношу кормильца, то бишь растить лук,

Кто сказал,что не хотят,лук по осени 70-80 тнг был вагонами и камазами,никому нафик не нужен.
Цитата:
alex_60:
просто грустно. поэтому и с луком проблемы

Дело не в министрах,на них давно уже никто внимания не обращает,каждый думает сам за себя.
На югах морозы небывалые и не только в Казахстане,а в Узбекистане,Таджикистане то же,многие овощехранилища просто не приспособлены к такому,часть урожая просто замёрзла,поэтому лучок в это году будет дорогой.
Сейчас например в рознице 270-275,одно из известных к\х уже вообще лук не отпускает,с юга толком поступлений нету,а те запасы,что есть на складской тают каждый день.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18872
В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 20.01.23 - 18:48
#10
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о, оказывается мне повезло.
я позавчера по 200 купил.
в центре.
в Ап--не.
рядом с Рах..м.
кило где то примерно.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7164
В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 20.01.23 - 20:07
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Сейчас например в рознице 270-275



[Исправлено: Гога, 20.01.2023 - 17:08]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1351
В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 20.01.23 - 20:23
#12
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Цитата:
Добринцофф:
Хороший лук на сегодня 220-230тнг

Цитата:
Добринцофф:
Кто сказал,что не хотят,лук по осени 70-80 тнг был вагонами и камазами,никому нафик не нужен.

У нас круглый год одна цена, на все продукты. Как так, сам не знаю? :lol: Разница по сортам и качеству, ну и с учётом инфляции.
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