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≡ Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46000
Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце
Отправлено: 20.01.23 - 13:28
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Эту информацию подтвердил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай. Ранее бывший директор телеканала "Хабар 24" Аолександр Аксютиц сообщил со ссылкой на свои источники, что Назарбаева госпитализировали.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22006
Re: Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце
Отправлено: 20.01.23 - 13:28
#1
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Скоро все органы поменяют ему..
Останутся только мозги..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5791
Re: Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце
Отправлено: 20.01.23 - 13:47
#2
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Всё таки довели изможденное сердце елбасы до вмешательство врачей. Какое же нехорошее было окружение и как он выжил в этом дремучем болоте. Перуашев наверное выплакал все глаза и бежит в больничку с передачкой
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1133
Re: Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце
Отправлено: 20.01.23 - 13:51
#3
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Пожелаем всё таки здоровья ему. Да и кроме плохих дел, он сделал много чего хорошего, я не знаю на весах судьбы, что перевесит?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3664
Re: Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце
Отправлено: 20.01.23 - 14:21
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
довели изможденное сердце елбасы до вмешательство врачей.


Насколько мне известно, ему ещё лет пятнадцать ( как и мне) назад делали АКШ в Германии, и по астанинским слухам, он каждый год летал в Германию на профилактику и на постоперационную реабилитацию.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1130
Re: Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце
Отправлено: 20.01.23 - 14:28
#5
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Цитата:
ACROS:
по астанинским слухам

Говорят,и кровь меняет каждый год. Киборг не потопляемый.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1076
Re: Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце
Отправлено: 20.01.23 - 14:44
#6
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Цитата:
- Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно, - сообщил Айдос Укибай в свом Twitter. - Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя.

Источник:

Спасибо ему только за то что он именно эту клинику построил и привлёк хороших иностранных специалистов для работы и обучения наших врачей..и тем самым спас не мало казахстанцев
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25647
Re: Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце
Отправлено: 20.01.23 - 15:13
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
и бежит в больничку с передачкой

Да, мандарины - понёс... :lol: ;-)
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