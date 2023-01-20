Re: Политику сдерживания тарифов для населения в 2023 году...

Отправлено: - 14:34

Как витиевато замаскировали очередное повышение тарифов. Вот вам и "повышение благосостояния народа", провозглашенное в предвыборных речах. А почему стипендии, пенсии и заработные платы не выросли на 20%? Да потому, что теперь электорат, как принято называть теперь народ, теперь никому не интересен.