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≡ Политику сдерживания тарифов для населения в 2023 году сменит другая
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46000
Политику сдерживания тарифов для населения в 2023 году сменит другая
Отправлено: 20.01.23 - 14:34
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О сути ее сегодня, 20 января, рассказывали на брифинге в РСК. По словам руководителя департамента по регулированию естественных монополий Акана ТАШПАНОВА, время «тарифной тишины» для граждан заканчивается.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
992
Re: Политику сдерживания тарифов для населения в 2023 году...
Отправлено: 20.01.23 - 14:34
#1
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Как витиевато замаскировали очередное повышение тарифов. Вот вам и "повышение благосостояния народа", провозглашенное в предвыборных речах. А почему стипендии, пенсии и заработные платы не выросли на 20%? Да потому, что теперь электорат, как принято называть теперь народ, теперь никому не интересен.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3664
Политику сдерживания тарифов для населения в 2023 году сменит другая
Отправлено: 20.01.23 - 14:40
#2
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Цитата:
Дантист:
теперь никому не интересен.


Я тут уже неоднократно писал: - Токаев вступил в свою должность уже ПОЛНОЦЕННО, время обещании, заигрывании и завоёвывания авторитета перед народом прошло. Потихоньку будет закручивать гайки. Налоговые каникулы, сдерживание тарифов, ГСМ, армянские авто, списание кредитов и прочее - наверное уже не будет.

[Исправлено: ACROS, 20.01.2023 - 14:44]
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