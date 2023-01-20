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≡ Ждали и дождались - Ключи от долгостроя в микрорайоне Юбилейный вручил аким Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46000
Ждали и дождались - Ключи от долгостроя в микрорайоне Юбилейный вручил аким Костанайской области
Отправлено: 20.01.23 - 13:46
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Сама церемония оказалась недолгой и началась в 10.45, как только во дворе дома припарковался автомобиль Кумара АКСАКАЛОВА. По традиции девушки в национальных костюмах раскидали шашу.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1133
Re: Ждали и дождались - Ключи от долгостроя в микрорайоне...
Отправлено: 20.01.23 - 13:46
#1
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А аким области здесь при чём? Пи ар?
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1133
Re: Ждали и дождались - Ключи от долгостроя в микрорайоне...
Отправлено: 20.01.23 - 13:55
#2
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Теперь дружно все хорошие новости связываем с приходом нового акима области, ну а акимы городов и районов, после плохих новостей, просто плохо выполняют указания нового главы области?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1076
Re: Ждали и дождались - Ключи от долгостроя в микрорайоне...
Отправлено: 20.01.23 - 14:39
#3
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Цитата:
Квартиры здесь распределили между сиротами, многодетными семьями. 53% квартир получили представители социально уязвимых категорий населения: семьи с детьми-инвалидами, неполные семьи, пенсионеры по возрасту.

Источник:


По опыту однотипного нового дома куда заселили такой же контингент...скоро будет полный капец! Сразу необходимо закрепить к этому дому участкового.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3664
Re: Ждали и дождались - Ключи от долгостроя в микрорайоне...
Отправлено: 20.01.23 - 15:13
#4
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Цитата:
saba:
здесь при чём


Всегда это говорю: - это ГОРОДСКОЕ хозяйство: и при закладке фундамента и при выдаче ключей должен ПРИСУТСТВОВАТЬ аким города. Он же не БЕСПЛАТНОЕ приложение к отделу строительства.
У акима области много дел по самой области: газ, вода, дороги, интернет, свет в деревнях.
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