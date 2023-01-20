Отправлено: - 15:13

saba:

здесь при чём

Цитата:Всегда это говорю: - это ГОРОДСКОЕ хозяйство: и при закладке фундамента и при выдаче ключей должен ПРИСУТСТВОВАТЬ аким города. Он же не БЕСПЛАТНОЕ приложение к отделу строительства.У акима области много дел по самой области: газ, вода, дороги, интернет, свет в деревнях.