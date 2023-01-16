Отправлено: - 14:04

сайлау курманов:

Бандеры, нацисты

Цитата:Поезжайте в Украину и поищите там нацистов, там уже идёт народная война против оккупации своей страны. Когда планировали СВО, не приняли во внимание один фактор народ. Думали быстренько захватим Украину, армия разбежится. в России народ просто посмотрит на картинку и никого это не коснётся, кроме контрактников и спецслужб, ан вон как вышло. почему то народ Украины сплотился. хотя по планам должны были радостно встречать с цветами российские войска.