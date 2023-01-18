Отправлено: - 11:11

сайлау курманов:

Я пожелал бы не делать виноватым всё советское время , Сталина тем более. У всех голодоморов, репрессии и ГУЛАГов есть конкретные имена.

сайлау курманов:

А идеология при СССР была самая лучшая во всём человечестве. Интернационализм, равенство граждан,бесклассовое общество, пенсии в пятьдесят лет и др, что здесь плохого?

Филипп Филиппович:

Этот, так называемый "день", провоцирует слабые и неокрепшие умы местных маргиналов к поиску виновных.

Цитата:конкретное имяДжугашвили Иосиф Виссарионовичуголовник по складу ума до 40 лет занимавшийся открытым бандитизмом, сидевший более 3 раз с тюремной кличкой Рябой, затем сам себе выбравший погоняла Коба и Сталиндержиморда по мнению В.Ленинабезалаберный и бесхозяйственный политический деятель ввергнувший огромную страну в пучину бедности,кризиса,голода (3 раза) войны (3 раза) общественных потрясений и репрессийЦитата:ничего плохоготолько парадокс в том что люди жившие при этой идеологии а некоторые даже пропагандирующие ее всю жизнь и сдававшие все возможные экзамены на правильное понимание данной идеологии сейчас открытые националисты яркий пример тот же бывший подполковник комитета государственной безопасности (авангард коммунизма) В.ПутинЦитата:ирония что люди не жившие при сталине и не являющиеся потомками сталинских палачей упорно прям вот с мазохистским наслаждением хотят чтобы их олицетворяли именно со сталинскими палачами и сторонниками гулагов и расстрелов чтобы потом кричать на всю ивановскую что они не виновные))