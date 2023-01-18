Последний звонок в школах Казахстана призвали перенести
Отправлено: 18.01.23 - 15:37
Депутат предложил перенести проведение последнего звонка в казахстанских школах с 31 мая на другой день. Дело в том, что 31 мая в Казахстане - День памяти жертв политических репрессий и голода. Читать новость
Я пожелал бы не делать виноватым всё советское время , Сталина тем более. У всех голодоморов, репрессии и ГУЛАГов есть конкретные имена. А идеология при СССР была самая лучшая во всём человечестве. Интернационализм, равенство граждан,бесклассовое общество, пенсии в пятьдесят лет и др, что здесь плохого?
можно и так подойти. указ об этом дне от 1997года. при уже независимом Казахстане. о нем знают то немногие, если уж прямо говорить. назначая его на 31 мая,никто и не думал что последний звонок в школе помешает. который много лет до этого проводился в этот день. прошло 26 лет.и вот депутат имярек решил что о нем (о депутате) должен знать весь мир. и сказал - последний звонок перенести. патамушта. добавив при этим кучу, по моему бреда в довесок. /Кроме того, мажилисмен заявил, что 31 мая каждый родитель должен провести поучительную беседу в семье. Так же, по его мнению, должны поступить учителя и проповедники в религиозных учреждениях. Собрания министров и акимов в этот день также должны начинаться с минуты // //программами о событиях того времени;публиковать в СМИ статьи, которые всесторонне передают исторический вес, поучительный смысл знаменательной даты;////
Этот, так называемый "день", провоцирует слабые и неокрепшие умы местных маргиналов к поиску виновных. И будьте уверены, если не нашли, они найдут. И будут пытаться наказать. Последствия -непредсказуемые. Отказаться от этого дня, эти же маргиналы, найдут виновных, кто удалил этот день. И накажут ещё и их. Цугцванг, господа! Цугцванг)
сайлау курманов: Я пожелал бы не делать виноватым всё советское время , Сталина тем более. У всех голодоморов, репрессии и ГУЛАГов есть конкретные имена.
конкретное имя Джугашвили Иосиф Виссарионович уголовник по складу ума до 40 лет занимавшийся открытым бандитизмом, сидевший более 3 раз с тюремной кличкой Рябой, затем сам себе выбравший погоняла Коба и Сталин держиморда по мнению В.Ленина безалаберный и бесхозяйственный политический деятель ввергнувший огромную страну в пучину бедности,кризиса,голода (3 раза) войны (3 раза) общественных потрясений и репрессий Цитата:
сайлау курманов: А идеология при СССР была самая лучшая во всём человечестве. Интернационализм, равенство граждан,бесклассовое общество, пенсии в пятьдесят лет и др, что здесь плохого?
ничего плохого только парадокс в том что люди жившие при этой идеологии а некоторые даже пропагандирующие ее всю жизнь и сдававшие все возможные экзамены на правильное понимание данной идеологии сейчас открытые националисты яркий пример тот же бывший подполковник комитета государственной безопасности (авангард коммунизма) В.Путин Цитата:
Филипп Филиппович: Этот, так называемый "день", провоцирует слабые и неокрепшие умы местных маргиналов к поиску виновных.
ирония что люди не жившие при сталине и не являющиеся потомками сталинских палачей упорно прям вот с мазохистским наслаждением хотят чтобы их олицетворяли именно со сталинскими палачами и сторонниками гулагов и расстрелов чтобы потом кричать на всю ивановскую что они не виновные))
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