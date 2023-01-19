«С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах пребывания иммигрантов прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 19.01.23 - 21:57
- Вообще эти уточнения были разработаны давно, просто приняли недавно, - прокомментировал Кайрат Дутпаев. -. Это ни с чем не связано, попрошу не искать никаких подоплек, просто это уточнения для граждан ЕАЭС и все. Читать новость
Vit: Очень жаль молодые парни. Щеглы. Мне их жаль. На войну должны идти не они а мы, взрослое поколение.
Жизнь одна, тем она и бесценна. Это в компьютерных играх жизней много, а в реальной жизни всё по другому. Пусть каждый остаётся на своём месте и радуется жизни под мирным небом, в разные возраста, от младенчества до далёкой старости!
Вот, ты точно простой как я. Смотрю в другой ветке написал, якобы тебе скучающая мадам звонила. Лучше пусть звонят мадемуазели (незамужние). Мадам, вроде обращаются к замужним женщинам.
связано с будущей мобилизацией и только с ней в сентябре наши власти не готовы были к наплыву беженцев из россии теперь перед новой мобилизацией в россии на пол миллиона человек (как утверждают западные источники) наши решили подготовить почву и немного усложнить пребывание здесь мигрантам потомучто если до этого бежали хоть относительно важные спецы типа айтишников то сейчас побегут вообще все кто плохо спрятался Оскары кучеры его дети ну и все остальные такие же которые на словах за российскую арию а на деле которым воевать чет не сильно охота ну а зачем нам в стране такие болтуны переобувщики? своих вон хватает в чат рулетках которые как напьются сразу "танковые колонны до парижу" начинают водить
///- По статистике 93% мигрантов (в основном - жители РФ) после нахождения на территории РК остаются и заключают трудовое соглашение с работодателем, - отметил Дутпаев. - В основном новые уточнения касаются тех, кто просто приехал в гости.//
Короче, соглашения ЕАЭС о "свободном передвижении товаров и рабочей силы" набирает обороты. Чем дальше, тем "проще". ... Вспомнилось, как когда-то приходилось при каждой поездке в Россию оформлять "вывоз" машины... Никогда не понимал и сейчас не понимаю необходимости этого действа. Потом здравый смысл возобладал, все эти левые конторы, которые зарабатывали на оформлении, убрали... Кто-то из рядовых граждан что-то потерял или приобрёл? ... Так и здесь. Все эти РВП, сроки и прочая мутотень нужны исключительно для чиновников и придумываются ими исключительно для оправдания своего никчемного существования.
для того и сделано чтобы беженцы из россии устраивались тут на работу а не сидели в тени работая удаленно в москве и переводящие все бабки семьям оставшимся там польза должна быть хоть какая-то для экономики страны
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