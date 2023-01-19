Отправлено: - 09:24

Vit:

Очень жаль молодые парни. Щеглы. Мне их жаль.

На войну должны идти не они а мы, взрослое поколение.

Цитата:Жизнь одна, тем она и бесценна. Это в компьютерных играх жизней много, а в реальной жизни всё по другому. Пусть каждый остаётся на своём месте и радуется жизни под мирным небом, в разные возраста, от младенчества до далёкой старости!Вот, ты точно простой как я. Смотрю в другой ветке написал, якобы тебе скучающая мадам звонила. Лучше пусть звонят мадемуазели (незамужние). Мадам, вроде обращаются к замужним женщинам.