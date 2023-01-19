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≡ «С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах пребывания иммигрантов прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45995
«С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах пребывания иммигрантов прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 19.01.23 - 21:57
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- Вообще эти уточнения были разработаны давно, просто приняли недавно, - прокомментировал Кайрат Дутпаев. -. Это ни с чем не связано, попрошу не искать никаких подоплек, просто это уточнения для граждан ЕАЭС и все.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11952
Re: «С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах...
Отправлено: 19.01.23 - 21:57
#1
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На границе часто бываю. Там дети, родители детей отправляют к нам. Раньше такое не видел. Очень жаль молодые парни. Щеглы. Мне их жаль. На войну должны идти не они а мы, взрослое поколение.
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Мс18
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
81
Re: «С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах...
Отправлено: 19.01.23 - 22:31
#2
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А граждане рк сколько могут находиться в россии например?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3734
«С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах пребывания иммигрантов прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 20.01.23 - 09:24
#3
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Цитата:
Vit:
Очень жаль молодые парни. Щеглы. Мне их жаль.
На войну должны идти не они а мы, взрослое поколение.


Жизнь одна, тем она и бесценна. Это в компьютерных играх жизней много, а в реальной жизни всё по другому. Пусть каждый остаётся на своём месте и радуется жизни под мирным небом, в разные возраста, от младенчества до далёкой старости!

Вот, ты точно простой как я. Смотрю в другой ветке написал, якобы тебе скучающая мадам звонила. Лучше пусть звонят мадемуазели (незамужние). Мадам, вроде обращаются к замужним женщинам.

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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13409
Re: «С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах...
Отправлено: 20.01.23 - 09:54
#4
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связано с будущей мобилизацией и только с ней
в сентябре наши власти не готовы были к наплыву беженцев из россии
теперь перед новой мобилизацией в россии на пол миллиона человек (как утверждают западные источники) наши решили подготовить почву и немного усложнить пребывание здесь мигрантам
потомучто если до этого бежали хоть относительно важные спецы типа айтишников
то сейчас побегут вообще все кто плохо спрятался
Оскары кучеры его дети ну и все остальные такие же которые на словах за российскую арию а на деле которым воевать чет не сильно охота
ну а зачем нам в стране такие болтуны переобувщики? своих вон хватает в чат рулетках которые как напьются сразу "танковые колонны до парижу" начинают водить
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18858
Re: «С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах...
Отправлено: 20.01.23 - 10:10
#5
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///- По статистике 93% мигрантов (в основном - жители РФ) после нахождения на территории РК остаются и заключают трудовое соглашение с работодателем, - отметил Дутпаев. - В основном новые уточнения касаются тех, кто просто приехал в гости.//

как видим ,никакой проблемы то нет.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
654
Re: «С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах...
Отправлено: 20.01.23 - 11:05
#6
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Короче, соглашения ЕАЭС о "свободном передвижении товаров и рабочей силы" набирает обороты. :-)
Чем дальше, тем "проще".
...
Вспомнилось, как когда-то приходилось при каждой поездке в Россию оформлять "вывоз" машины... Никогда не понимал и сейчас не понимаю необходимости этого действа. Потом здравый смысл возобладал, все эти левые конторы, которые зарабатывали на оформлении, убрали... Кто-то из рядовых граждан что-то потерял или приобрёл?
...
Так и здесь. Все эти РВП, сроки и прочая мутотень нужны исключительно для чиновников и придумываются ими исключительно для оправдания своего никчемного существования.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13409
«С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах пребывания иммигрантов прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 20.01.23 - 11:13
#7
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Цитата:
alex_60:
как видим ,никакой проблемы то нет.

для того и сделано чтобы беженцы из россии устраивались тут на работу а не сидели в тени работая удаленно в москве и переводящие все бабки семьям оставшимся там
польза должна быть хоть какая-то для экономики страны
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