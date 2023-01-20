Re: Серия преступлений против журналистов: Токаев поручил...

Отправлено: - 11:22

помнится в россии путин также требовал объективно расследовать убийство журналистки политковской

заказчики до сих пор не найдены

потом убийства журналистов Щекочихина, Хлебникова,Бабуровой и адвоката Маркелова вообще уже забылись

а про убийство Немцова и отравление Навального,Быкова,Кара-мурзы,Литвиненко,Скрипаля и говорить нечего

у нас пока хоть лайтово

пи**ны на дверях рисуют