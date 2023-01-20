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≡ Серия преступлений против журналистов: Токаев поручил провести тщательное расследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45995
Серия преступлений против журналистов: Токаев поручил провести тщательное расследование
Отправлено: 20.01.23 - 10:23
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Президент поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов, сообщил пресс-секретарь главы государства. Целью заказчиков, по словам пресс-секретаря, является нанесение ущерба репутации государства.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18858
Re: Серия преступлений против журналистов: Токаев поручил...
Отправлено: 20.01.23 - 10:23
#1
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///поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов//

что сказать.
правоохранительные органы к журналистам всегда
"питали теплые чувства" как известно.
может не тем поручили расследовать?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18858
Серия преступлений против журналистов: Токаев поручил провести тщательное расследование
Отправлено: 20.01.23 - 10:32
#2
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похоже на "пчелы против меда"
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13409
Re: Серия преступлений против журналистов: Токаев поручил...
Отправлено: 20.01.23 - 11:22
#3
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помнится в россии путин также требовал объективно расследовать убийство журналистки политковской
заказчики до сих пор не найдены
потом убийства журналистов Щекочихина, Хлебникова,Бабуровой и адвоката Маркелова вообще уже забылись
а про убийство Немцова и отравление Навального,Быкова,Кара-мурзы,Литвиненко,Скрипаля и говорить нечего
у нас пока хоть лайтово
пи**ны на дверях рисуют
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