Отправлено: - 13:31

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Со старым Новым Годом

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Исчезла возможность как входа, так и выхода из форума в ветках. Только с главной страницы возможно. В чём проблема? что то изменилось или были какие то изменения на сайте или, возможно последние виндовс апдейты?

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Так же заметил, при поиске тем, заходишь и попадаешь на первую страницу. Конечно можно нажать на последнюю, но не удобненько как то.

Цитата:Спасибо за поздравление! И вас с праздником!Цитата:На сайт никаких изменений не вносили, если есть возможность, отправьте скрины в личку, может по ним сможем понять, что пошло не так.Цитата:Если правильно вас понимаю, раньше у вас был включен обратный порядок комментариев: от новых к старым, а сейчас классический?Если да, то в любой ветке в начале страницы нажмите на кнопку "Новые первыми". Она расположена над кнопками страниц вверху.