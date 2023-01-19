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≡ Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45995
Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:10
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан".
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
232
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:10
#1
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Пусть сильнее грянет буря!..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22003
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:22
#2
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Молодец..
Теперь можно спокойно работать..
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2928
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:29
#3
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Реальную оппозицию к выборам допустят или будут очередные выборы без выбора?
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
120
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:38
#4
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У меня один вопрос?! -А народу от этого ЧТО?!От перемены мест как известно.....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5787
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:48
#5
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Очень интересно, карликовые партии также будут надувать щеки и показывать свою важность, что им мешает объединиться в оппозицию и действительно бороться за электорат
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
991
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 18:42
#6
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Говорит: "Выражаю надежду...", хотя давно пора кулаком по столу
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3661
Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 20:14
#7
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Самые интересные выборы пройдут, я так думаю, в районные и городские маслихаты: - если заметили, там нет партийных списков, только мажоритарка - одномандатные округа, ну и в областной маслихат тоже наверное будет интересно - там только половина по одномандатке. Где партийные списки - там скукота: - всё и вся заранее расписанно.
Ну это и понятно: - нужен ПОЛНЫЙ контроль за Мажлисом, поэтому сделали 70% послушных и ручных по партспискам.

Кто то хотел Ильяса выдвигать: - вот шанс, для выдвижения в гормаслихат.

[Исправлено: ACROS, 19.01.2023 - 20:17]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
654
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 20:25
#8
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С районами и городами проще, там надо просто "прокатить" кандидатов, скомпрометировавших себя участием в Нуротане, Акжоле и НПК.
А при агитации по области и в мажилис необходимо убеждать людей, чтобы голосовали за любую партию и за любого кандидата, кроме этих трёх партий и их членов.
Если им не удастся по итогам сформировать общее большинство и удержать власть, то можно будет с надеяться на реальные перемены.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
231
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 20.01.23 - 09:25
#9
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Тут бы ещё поменять всех членов избиркома на местах! Председателей комиссии ОБЯЗАТЕЛЬНО! Эти люди за время правления Назарбаева полностью себя дискридетировали! Я им НЕ ВЕРЮ! Они всегда ставили самый высокий процент! Последователи Гоголя!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13409
Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 20.01.23 - 10:01
#10
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Цитата:
ACROS:
Кто то хотел Ильяса выдвигать: - вот шанс, для выдвижения в гормаслихат.

надо Ильяса, Ведлер, Фролова, Гиньятова и кого-нибудь от нг выдвинуть в маслихат
чтобы зарубы и драки с очередных сессий потом публиковали по всем каналам и газетам)))

[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.01.2023 - 10:34]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18858
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 20.01.23 - 10:20
#11
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имитация деятельности.
выборы,внеочередные выборы,
роспуск, выборы....
тасование колоды.
видимость борьбы с коррупцией.
для страны выхлоп нулевой.
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