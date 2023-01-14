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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.23 - 13:31
Цитата:
Спасибо за поздравление! И вас с праздником!
Цитата:
На сайт никаких изменений не вносили, если есть возможность, отправьте скрины в личку, может по ним сможем понять, что пошло не так.
Цитата:
Если правильно вас понимаю, раньше у вас был включен обратный порядок комментариев: от новых к старым, а сейчас классический?
Если да, то в любой ветке в начале страницы нажмите на кнопку "Новые первыми". Она расположена над кнопками страниц вверху.
Эл-починно:
Со старым Новым Годом
Со старым Новым Годом
Спасибо за поздравление! И вас с праздником!
Цитата:
Эл-починно:
Исчезла возможность как входа, так и выхода из форума в ветках. Только с главной страницы возможно. В чём проблема? что то изменилось или были какие то изменения на сайте или, возможно последние виндовс апдейты?
Исчезла возможность как входа, так и выхода из форума в ветках. Только с главной страницы возможно. В чём проблема? что то изменилось или были какие то изменения на сайте или, возможно последние виндовс апдейты?
На сайт никаких изменений не вносили, если есть возможность, отправьте скрины в личку, может по ним сможем понять, что пошло не так.
Цитата:
Эл-починно:
Так же заметил, при поиске тем, заходишь и попадаешь на первую страницу. Конечно можно нажать на последнюю, но не удобненько как то.
Так же заметил, при поиске тем, заходишь и попадаешь на первую страницу. Конечно можно нажать на последнюю, но не удобненько как то.
Если правильно вас понимаю, раньше у вас был включен обратный порядок комментариев: от новых к старым, а сейчас классический?
Если да, то в любой ветке в начале страницы нажмите на кнопку "Новые первыми". Она расположена над кнопками страниц вверху.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1126
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.01.23 - 09:22
здравстуйте получил предупреждение. Хотел бы узнать в чём мои злонамеренные действия?
Система зафиксировала неразрешенные (возможно злонамеренные) действия с Вашей стороны.
Система зафиксировала неразрешенные (возможно злонамеренные) действия с Вашей стороны.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.01.23 - 10:05
Цитата:
Здравствуйте. Сайт автоматически выдает предупреждение, если ссылка была изменена (с ошибкой), частые запросы с вашего айпи и т.д. Просто немного выждите, проверьте url и зайдите на страницу заново.
saba:
Здравстуйте получил предупреждение. Хотел бы узнать в чём мои злонамеренные действия? Система зафиксировала неразрешенные (возможно злонамеренные) действия с Вашей стороны.
Здравстуйте получил предупреждение. Хотел бы узнать в чём мои злонамеренные действия? Система зафиксировала неразрешенные (возможно злонамеренные) действия с Вашей стороны.
Здравствуйте. Сайт автоматически выдает предупреждение, если ссылка была изменена (с ошибкой), частые запросы с вашего айпи и т.д. Просто немного выждите, проверьте url и зайдите на страницу заново.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.01.23 - 12:07
Че за дела? Я ваши правила выполняю, мат, неправильные коменты.с моей стороны.А вы не выполняите. По правилам вы должны через 20 мин про модерацию делать.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.01.23 - 14:45
Цитата:
Цитата из соглашения
Модераторы осуществляют проверку комментариев ежедневно с 10.00 до 22.00 с интервалом 30 мин.Все сообщения, отправленные в нерабочее время, будут прочитаны на следующий день.
Если интервал нарушен, пишите мне в личку с указанием времени - от публикации вашего комментария до его одобрения.
Vit:
По правилам вы должны через 20 мин про модерацию делать.
По правилам вы должны через 20 мин про модерацию делать.
Цитата из соглашения
Модераторы осуществляют проверку комментариев ежедневно с 10.00 до 22.00 с интервалом 30 мин.Все сообщения, отправленные в нерабочее время, будут прочитаны на следующий день.
Если интервал нарушен, пишите мне в личку с указанием времени - от публикации вашего комментария до его одобрения.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.01.23 - 15:28
Цитата:
Тимур Гафуров:Спасибо что ответили. Врятли я буду вам в личку писать про нарушения, потому что сам не ангел. Предлагаю новую тему! Старикам, пенсам то есть мне делать скачуху. Два три нарушения а потом норм. Тем более я тут десять лет. А че? А почему бы и нет?)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.01.23 - 15:38
Цитата:
Исключения в правилах для отдельных групп пользователей не будет.
Vit:
Старикам, пенсам то есть мне делать скачуху. Два три нарушения а потом норм. Тем более я тут десять лет.
Старикам, пенсам то есть мне делать скачуху. Два три нарушения а потом норм. Тем более я тут десять лет.
Исключения в правилах для отдельных групп пользователей не будет.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.01.23 - 09:32
Цитата:
Опубликовали ответы на наши запросы - здесь
Я:
Добрый Дедушка Мороз , ты остался последней нашей надеждой на своевременный подвоз питьевой воды в поселок Михайловка Мендыкаринского района .
Добрый Дедушка Мороз , ты остался последней нашей надеждой на своевременный подвоз питьевой воды в поселок Михайловка Мендыкаринского района .
Опубликовали ответы на наши запросы - здесь
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.01.23 - 10:14
Хм
немного не понятна логика модератора в деле удаления двух коментов 10 и 11 в ветке про перенос выпускного
вроде как оппонент высказался четко по теме да и я никого не оскорбляя высказался в теме ветки отвечая на комент номер 10
в чем причина удаления то?
[Исправлено: Домовенок, 20.01.2023 - 10:36]
немного не понятна логика модератора в деле удаления двух коментов 10 и 11 в ветке про перенос выпускного
вроде как оппонент высказался четко по теме да и я никого не оскорбляя высказался в теме ветки отвечая на комент номер 10
в чем причина удаления то?
[Исправлено: Домовенок, 20.01.2023 - 10:36]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.01.23 - 10:21
также удаленный комент в ветке про роспуск мажилиса совсем уж не объективно почищен
упоминать фамилии активистов нельзя?
или нельзя упоминать нг в ироничном общественном ключе?
упоминать фамилии активистов нельзя?
или нельзя упоминать нг в ироничном общественном ключе?
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