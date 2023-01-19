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≡ «С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах пребывания иммигрантов прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45994
«С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах пребывания иммигрантов прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 19.01.23 - 21:57
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- Вообще эти уточнения были разработаны давно, просто приняли недавно, - прокомментировал Кайрат Дутпаев. -. Это ни с чем не связано, попрошу не искать никаких подоплек, просто это уточнения для граждан ЕАЭС и все.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11952
Re: «С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах...
Отправлено: 19.01.23 - 21:57
#1
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На границе часто бываю. Там дети, родители детей отправляют к нам. Раньше такое не видел. Очень жаль молодые парни. Щеглы. Мне их жаль. На войну должны идти не они а мы, взрослое поколение.
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Мс18
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
81
«С мобилизацией никак не связано» - Уточнения в правилах пребывания иммигрантов прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 19.01.23 - 22:31
#2
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