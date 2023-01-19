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- Вообще эти уточнения были разработаны давно, просто приняли недавно, - прокомментировал Кайрат Дутпаев. -. Это ни с чем не связано, попрошу не искать никаких подоплек, просто это уточнения для граждан ЕАЭС и все.